Последние минуты жизни сына Андрея Разина попали на видео

Экспертиза выявила у юноши тяжелую патологию. Выяснилось, что у него с детства был порок сердца, но болезнь протекала бессимптомно. Последние минуты жизни Александра зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Молодому человеку стало плохо вечером 10 марта на Болотной площади, где он прогуливался с девушкой.

Разин шел, немного пошатываясь. Пара успела перейти дорогу, после чего подросток упал, передает Life. Среди тех, кто бросился на помощь, был врач Научного центра неврологии Алексей Кащеев. По его словам, до приезда скорой два раза удавалось восстановить сердечный ритм, но тот срывался. Видео ЗДЕСЬ!

В больницу сына продюсера "Ласкового мая" доставили в состоянии клинической смерти. Юношу спасти не удалось. Александр Разин будет похоронен сегодня в Москве.