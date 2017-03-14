Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Последние минуты жизни сына Андрея Разина попали на видео

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Установлена причина смерти 16-летнего сына продюсера "Ласкового мая". Александру Разину внезапно стало плохо в центре Москвы.

Экспертиза выявила у юноши тяжелую патологию. Выяснилось, что у него с детства был порок сердца, но болезнь протекала бессимптомно. Последние минуты жизни Александра зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Молодому человеку стало плохо вечером 10 марта на Болотной площади, где он прогуливался с девушкой.

Разин шел, немного пошатываясь. Пара успела перейти дорогу, после чего подросток упал, передает Life. Среди тех, кто бросился на помощь, был врач Научного центра неврологии Алексей Кащеев. По его словам, до приезда скорой два раза удавалось восстановить сердечный ритм, но тот срывался. Видео ЗДЕСЬ!

В больницу сына продюсера "Ласкового мая" доставили в состоянии клинической смерти. Юношу спасти не удалось. Александр Разин будет похоронен сегодня в Москве. 

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалександрвидеоразин
По теме
Андрей Разин о смерти сына: боль утраты невыносима

Андрей Разин о смерти сына: боль утраты невыносима

Андрей Разин выразил благодарность всем неравнодушным за поддержку, которую ему оказали после того, как стало известно о смерти его младшего сына Александра. Продюсер группы "Ласковый май" признался, что боль утраты невыносима, передает Дни.ру.
Названа вероятная причина смерти 16-летнего сына Андрея Разина

Названа вероятная причина смерти 16-летнего сына Андрея Разина

Смерть сына российского продюсера Андрея Разина Александра стала настоящим шоком для родных и близких: у молодого человека никогда не было серьезных проблем со здоровьем. Кардиолог предположил, что могло погубить подростка. Как жил покойный 16-летний сын Андрея Разина

Как жил покойный 16-летний сын Андрея Разина 1

Внезапная смерть 16-летнего парня стала шоком для всех. Тяжелее всего отцу, который в Саше души не чаял. Скончался 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Скончался 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

Сердечный приступ назван причиной смерти сына Андрея Разина. Александру было всего 16 лет. 
СМОТРИ
евровидение-2017
Евровидение-2017
Завидуем молча!
эксклюзив на limon.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
11:25
Такое вообще возможно? Житель США выиграл в лотерею 435 миллионов долларов
11:07
Невероятная история любви Юлии Самойловой: что известно о женихе певицы?
10:56
Никита Джигурда выступит на «Евровидении» в Киеве
10:47
Фото: раскрепостившаяся после расставания с мужем Вика Дайнеко публично обнажилась
10:30
Шесть повседневных вещей, вызывающих онкологию. Вот как можно обезопасить себя! (1)
10:11
Последние минуты жизни сына Андрея Разина попали на видео
09:59
Фото: Анна Семенович кардинально сменила имидж
09:43
Певица-колясочница, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию
09:15
Будьте очень осторожны – этот день сложен: гороскоп на 14 марта
18:55
Популярного российского актера Дмитрия Орлова приняли в Таллинне за вора
18:32
Невероятно! «Евровидение» спасло эстонский телеканал ETV от банкротства
18:08
Это так возбуждает! Солистка Serebro обнажилась в лесу
17:52
Интуит Илона Калдре в эфире ETV+: я никому ничего не должна. Должны политики, учителя и врачи (1)
17:39
Смотри Limon LIVE уже 14 марта! Популярные артисты Kiraz и DMS представят суперхит «Вопреки»
17:23
Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней
16:59
Видео: 5000 поклонников подпевали Олегу Газманову на концерте в Таллинне! Певец благодарит столицу Эстонии за теплый прием
16:30
Как узнать будущее: эффективное гадание по таблице предсказаний
16:09
Виктория Боня показала роскошное жилье в Голливуде
15:50
Знакомьтесь! Это популярное танцевальное радио – DFM!
15:35
Эстонию в этом году ожидает успех на «Евровидении»! Букмекеры сообщили, какое место мы в этот раз займем
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

11:23
Почему болит грудь: причины и как с этим бороться
13. мар
Утюжок для выпрямления волос: как выбрать
13. мар
Лучшие из лучших: названы самые влиятельные бренды мира
13. мар
Классический рецепт соуса тартар. Хочется готовить его каждый день!
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Последние минуты жизни сына Андрея Разина попали на видео
Певица-колясочница, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию
Шесть повседневных вещей, вызывающих онкологию. Вот как можно обезопасить себя!(1)
Будьте очень осторожны – этот день сложен: гороскоп на 14 марта
Фото: раскрепостившаяся после расставания с мужем Вика Дайнеко публично обнажилась
Топ комментариев
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США(12)
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(7)
Скорее проверьте: ученые установили связь между интеллектом и размером полового органа(5)
Фотограф застукал возлюбленную Таави Рыйваса в пикантный момент(5)
Видео: Поклонская сыграла на рояле и спела «Мурку»(4)
CмотриЦеликом
Больше гламура! Эстонские звезды блистали на красной дорожке премии EFTA (галерея)

Больше гламура! Эстонские звезды блистали на красной дорожке премии EFTA (галерея)

В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)

В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

10. мар
Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисавидеогороскопгрудьдевушкаевровидениеженщинажизньзвездазвездыинтересноконкурсмузыкаольга бузовапевицапусть говорятроссиясексскандалсмотриснимокталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees