Певица-колясочница, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию

Решение "Первого канала" породило волну разговоров. Пока общественность активно обсуждает Самойлову, сама Юлия во всех интервью утверждает, что совершенно счастлива, ведь сбылась ее заветная мечта. По словам Самойловой, как только у нее будет свободное время, она посмотрит номера своих конкурентов по конкурсу. "Уже предвкушаю знакомство с ними в Киеве. Туда приедет много талантливых музыкантов", – отметила исполнительница, передают Dni.

А еще певица планирует в кротчайшие сроки покинуть Россию. Однако Юлия отправляется вовсе не на Украину. "Я с мужем Алексеем улетаю на плановый медицинский осмотр в Финляндию. Осенью мне сделали там операцию, и все самое страшное уже позади. Здоровье для меня сейчас имеет первостепенную важность. Ведь впереди – "Евровидение"!" – цитирует Юлию Самойлову газета "Известия".

Между тем депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко предлагает пустить Юлию Самойлову на "Евровидение", но наказать за выступления в Крыму по украинскому законодательству. Об этом Геращенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. "Пусть приезжает, но несет ответственность за нарушения законодательства Украины. Такое решение будет оптимальным с разных сторон, так как мы не запрещаем визит российской конкурсантки в Украину, но и публично покажем, на ее примере, что не собираемся оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины", – написал Антон Геращенко.