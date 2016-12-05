Будьте очень осторожны – этот день сложен: гороскоп на 14 марта

Нестабильность эмоционального фона сказывается на настроении. В таких условиях очень важно найти источник хорошего настроения, занятие по душе. Желательно отказаться от употребления спиртных напитков и чрезмерно тесных контактов с малознакомыми людьми. Старайтесь во что бы то ни стало сохранять контроль над ситуацией и собственными поступками.

Овен

Жизненный потенциал находится на низком уровне, возможны ухудшение самочувствия, подавленное настроение, ощущение депрессии и упадка сил. Члены семьи сделают все возможное, чтобы избавить вас от неприятных переживаний, поднять вам настроение. На время забыть о проблемах позволит посещение дружеской вечеринки или светского мероприятия, старые знакомые не откажутся составить вам компанию.

Можно заниматься решением финансовых вопросов: сегодня вы настроены весьма экономно и вряд ли захотите швырять деньги на ветер. Некоторая напряженность в отношениях с любимым человеком не исключена, но вы сможете избежать конфликтов, если не станете капризничать и требовать слишком многого.

Телец

Будьте очень осторожны – этот день сложен, противоречив и даже опасен. Желательно отказаться от контактов с сомнительными особами и проявлять максимум разборчивости при новых знакомствах. Поездки могут обернуться неприятностям, если вы проявите легкомыслие или доверите решение важных вопросов людям, которые не отличаются серьезностью. Возможны непредвиденные расходы.

Откажитесь от обсуждения деловых вопросов и профессиональных отношений, даже если обстановка будет располагать к этому. Стоит сосредоточиться на интересах семьи – сегодня вы сможете многое сделать для людей, которые вам дороги. Отдых в компании старых друзей или любимого человека пойдет вам на пользу, вы не будете страдать от недостатка внимания.

Близнецы

Свойственная Близнецам противоречивость натуры сегодня проявляется особенно ярко, что может привести к значительным неприятностям. Постарайтесь не принимать поспешных решений, особенно если их последствия могут отразиться на жизни членов семьи. Нежелательны поездки и активные развлечения: вы склонны переоценивать свои силы и можете нанести ущерб своему организму.

Окружающие не смогут остаться равнодушными к вашему обаянию, поэтому можно рассчитывать на расширение круга общения, новые знакомства. Приятным будет общение с членами семьи и давними друзьями. Отношения с любимым человеком наладятся, если вы не станете бередить старые раны и напоминать своему избраннику о ранее совершенных ошибках.

Рак

Возможны финансовые потери, неудачные инвестиции и покупки, крупные незапланированные расходы. Старайтесь не принимать опрометчивых решений, а в случае необходимости действовать быстро прислушивайтесь к советам членов семьи, старших родственников – так вам удастся избежать ошибок. День будет весьма непростым, поэтому поддержка близких очень важна. Общение с друзьями поднимет настроение, позволит взглянуть на сложившуюся ситуацию с другой точки зрения.

Влюбленным придется преодолеть немало трудностей, и далеко не всем парам удастся сохранить доверие и уважение друг к другу. Вас ждет немало переживаний, что может отразиться на состоянии здоровья, привести к нервному срыву. Поберегите себя, по возможности откажитесь от тяжелой работы и любых утомительных занятий.

Лев

Крайне нежелательны перегрузки, от утомительных занятий спортом и изнуряющей физической работы лучше отказаться. Не стоит также погружаться с головой в решение сложных проблем, заниматься делами, которые не вызывают у вас подлинного интереса. Постарайтесь как следует отдохнуть, получить позитивные эмоции – в этом помогут поездки и экскурсии, дружеские вечеринки, встречи со старыми знакомыми. Прогулка по магазинам будет приятной и полезной, вероятность выгодных покупок весьма высока.

День обещает быть легким и приятным для влюбленных, а также для всех, кто озабочен решением проблем в личной сфере и жаждет перемен в этой области. Действуйте решительно, и ваши давние желания исполнятся.

Дева

Занятия спортом, активный отдых и участие в общественных мероприятиях способствуют росту жизненного тонуса. Вам пойдет на пользу также общение с членами семьи – но лишь в том случае, если вы отложите обсуждение сложных проблем и тревожащих всех вопросов. Этот день не назовешь продуктивным, на пути могут возникнуть серьезные трудности, но в ваших силах сделать его увлекательным и приятным и для себя, и для своих близких.

Придется проявить терпение и такт, чтобы избежать ссор с любимым человеком. Не стоит потакать всем капризам своего избранника, но учесть его интересы при принятии важных решений не помешает. Камнем преткновения в отношениях супругов могут стать финансовые вопросы.

Весы

Неплохой день с точки зрения новых знакомств, расширения круга общения и проведения деловых встреч и переговоров. Однако следует иметь в виду, что ваш жизненный потенциал снижен, поэтому нужно оставить время на спокойный отдых, восстановление сил, неспешные прогулки и поднимающие настроение занятия. Постарайтесь сократить расходы, финансовая ситуация сейчас оставляет желать лучшего.

Сравнительно легко будет достичь взаимопонимания с родственниками, решить накопившиеся проблемы. А вот наладить отношения с любимым человеком удастся не всем. Ваши требования слишком высоки и не всегда оправданны, что может провоцировать ссоры.

Скорпион

Сложный день. Вам придется приложить массу усилий, чтобы пережить его с минимальными потерями, избежать конфликтов и ссор с близкими людьми. Прислушивайтесь к советам представителей старшего поколения, людей, имеющих большой жизненный опыт – это позволит избежать ошибок, последствия которых было бы очень трудно исправить. Могут появиться новые друзья и союзники, но отношения с ними будут развиваться медленно, и вам не стоит форсировать события.

В личных отношениях чрезвычайно важны сдержанность и самоконтроль. Действуя под влиянием эмоций, вы можете испортить отношения с любимым человеком, спровоцировать серьезный конфликт. Неуместны критические замечания, мелкие придирки.

Стрелец

Стоит проявить осторожность в решении финансовых вопросов: вероятность неудачных покупок и сомнительных сделок очень велика. Нежелательно также проводить эксперименты с имиджем, в корне менять свой внешний облик – результат вас вряд ли порадует. Поездки будут интересными и приятными, если вы воздержитесь от излишней откровенности в беседах с попутчиками и сомнительных знакомств.

День обещает быть очень приятным для влюбленных. Он подходит для романтических признаний, свиданий, бесед об общем будущем. Возможно появление идей, реализация которых откроет перед вами новые профессиональные перспективы.

Козерог

Отложите серьезные дела – велика вероятность ошибок при решении важных вопросов, недоразумений, которые будут иметь далеко идущие последствия. Нежелательны спонтанные покупки, необдуманные расходы на отдых и развлечения; вообще, распоряжаться своими и чужими деньгами нужно очень осторожно. Не торопитесь доверять новым знакомым, проверяйте достоверность любой полученной от них информации.

Отношения в семье стабильны и гармоничны, общение с родственниками будет приносить радость. День подходит для приема гостей или визита к друзьям. Споры с любимым человеком не исключены, но примирение не заставит себя ждать и будет очень приятным.

Водолей

Будьте предельно осторожны в любых делах, касающихся финансов. Велика вероятность значительных потерь, крупных неоправданных расходов, неудачных покупок. Нежелательно давать деньги в долг, а также вести переговоры о кредите. В сложных ситуациях вы можете обратиться за советом к родственникам, представители старшего поколения охотно придут вам на помощь.

День подходит для поездок, которые не должны быть слишком долгими и утомительными. Активный отдых будет способствовать росту жизненного тонуса, но переоценивать возможности своего организма не стоит. Ссор с любимым человеком удастся избежать, если вы не станете проявлять эгоизма и настаивать на немедленном исполнении всех своих желаний.

Рыбы

Гармонично и приятно складываются отношения с близкими людьми. Можно провести массу удовольствия от времени, проведенного в обществе членов семьи или любимого человека, решить общие проблемы, найти занятие, которое увлечет всех. Удачными будут покупки, в особенности крупные. Ваш творческий потенциал проявится даже в самых простых делах, сделав их по-настоящему интересными.

В поездках нужна осторожность, чрезмерные физические нагрузки нежелательны. Избегайте ситуаций, в которых вам придется долго ждать чего-то, очередей, переполненных заведений общественного питания – в таких обстоятельствах сложно будет удержаться от проявлений раздражения и гнева.