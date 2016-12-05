Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Будьте очень осторожны – этот день сложен: гороскоп на 14 марта

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

День будет весьма сложным, влияние негативных тенденций сосредоточено на сфере личных отношений. Близким людям трудно будет достичь взаимопонимания, особенно по серьезным, важным для всех вопросах. Требования друг к другу растут, отношение к членам семьи становится более критичным. Романтические отношения также складываются весьма напряженно, особенно велика вероятность конфликтов у тех, кто начинает вести совместное хозяйство, договаривается о распределении финансов, пишет Dvorec.

Нестабильность эмоционального фона сказывается на настроении. В таких условиях очень важно найти источник хорошего настроения, занятие по душе. Желательно отказаться от употребления спиртных напитков и чрезмерно тесных контактов с малознакомыми людьми. Старайтесь во что бы то ни стало сохранять контроль над ситуацией и собственными поступками.

Овен

Жизненный потенциал находится на низком уровне, возможны ухудшение самочувствия, подавленное настроение, ощущение депрессии и упадка сил. Члены семьи сделают все возможное, чтобы избавить вас от неприятных переживаний, поднять вам настроение. На время забыть о проблемах позволит посещение дружеской вечеринки или светского мероприятия, старые знакомые не откажутся составить вам компанию.

Можно заниматься решением финансовых вопросов: сегодня вы настроены весьма экономно и вряд ли захотите швырять деньги на ветер. Некоторая напряженность в отношениях с любимым человеком не исключена, но вы сможете избежать конфликтов, если не станете капризничать и требовать слишком многого.

Телец

Будьте очень осторожны – этот день сложен, противоречив и даже опасен. Желательно отказаться от контактов с сомнительными особами и проявлять максимум разборчивости при новых знакомствах. Поездки могут обернуться неприятностям, если вы проявите легкомыслие или доверите решение важных вопросов людям, которые не отличаются серьезностью. Возможны непредвиденные расходы.

Откажитесь от обсуждения деловых вопросов и профессиональных отношений, даже если обстановка будет располагать к этому. Стоит сосредоточиться на интересах семьи – сегодня вы сможете многое сделать для людей, которые вам дороги. Отдых в компании старых друзей или любимого человека пойдет вам на пользу, вы не будете страдать от недостатка внимания.

Близнецы

Свойственная Близнецам противоречивость натуры сегодня проявляется особенно ярко, что может привести к значительным неприятностям. Постарайтесь не принимать поспешных решений, особенно если их последствия могут отразиться на жизни членов семьи. Нежелательны поездки и активные развлечения: вы склонны переоценивать свои силы и можете нанести ущерб своему организму.

Окружающие не смогут остаться равнодушными к вашему обаянию, поэтому можно рассчитывать на расширение круга общения, новые знакомства. Приятным будет общение с членами семьи и давними друзьями. Отношения с любимым человеком наладятся, если вы не станете бередить старые раны и напоминать своему избраннику о ранее совершенных ошибках.

Рак

Возможны финансовые потери, неудачные инвестиции и покупки, крупные незапланированные расходы. Старайтесь не принимать опрометчивых решений, а в случае необходимости действовать быстро прислушивайтесь к советам членов семьи, старших родственников – так вам удастся избежать ошибок. День будет весьма непростым, поэтому поддержка близких очень важна. Общение с друзьями поднимет настроение, позволит взглянуть на сложившуюся ситуацию с другой точки зрения.

Влюбленным придется преодолеть немало трудностей, и далеко не всем парам удастся сохранить доверие и уважение друг к другу. Вас ждет немало переживаний, что может отразиться на состоянии здоровья, привести к нервному срыву. Поберегите себя, по возможности откажитесь от тяжелой работы и любых утомительных занятий.

Лев

Крайне нежелательны перегрузки, от утомительных занятий спортом и изнуряющей физической работы лучше отказаться. Не стоит также погружаться с головой в решение сложных проблем, заниматься делами, которые не вызывают у вас подлинного интереса. Постарайтесь как следует отдохнуть, получить позитивные эмоции – в этом помогут поездки и экскурсии, дружеские вечеринки, встречи со старыми знакомыми. Прогулка по магазинам будет приятной и полезной, вероятность выгодных покупок весьма высока. 

День обещает быть легким и приятным для влюбленных, а также для всех, кто озабочен решением проблем в личной сфере и жаждет перемен в этой области. Действуйте решительно, и ваши давние желания исполнятся.

Дева

Занятия спортом, активный отдых и участие в общественных мероприятиях способствуют росту жизненного тонуса. Вам пойдет на пользу также общение с членами семьи – но лишь в том случае, если вы отложите обсуждение сложных проблем и тревожащих всех вопросов. Этот день не назовешь продуктивным, на пути могут возникнуть серьезные трудности, но в ваших силах сделать его увлекательным и приятным и для себя, и для своих близких.

Придется проявить терпение и такт, чтобы избежать ссор с любимым человеком. Не стоит потакать всем капризам своего избранника, но учесть его интересы при принятии важных решений не помешает. Камнем преткновения в отношениях супругов могут стать финансовые вопросы.

Весы

Неплохой день с точки зрения новых знакомств, расширения круга общения и проведения деловых встреч и переговоров. Однако следует иметь в виду, что ваш жизненный потенциал снижен, поэтому нужно оставить время на спокойный отдых, восстановление сил, неспешные прогулки и поднимающие настроение занятия. Постарайтесь сократить расходы, финансовая ситуация сейчас оставляет желать лучшего. 

Сравнительно легко будет достичь взаимопонимания с родственниками, решить накопившиеся проблемы. А вот наладить отношения с любимым человеком удастся не всем. Ваши требования слишком высоки и не всегда оправданны, что может провоцировать ссоры.

Скорпион

Сложный день. Вам придется приложить массу усилий, чтобы пережить его с минимальными потерями, избежать конфликтов и ссор с близкими людьми. Прислушивайтесь к советам представителей старшего поколения, людей, имеющих большой жизненный опыт – это позволит избежать ошибок, последствия которых было бы очень трудно исправить. Могут появиться новые друзья и союзники, но отношения с ними будут развиваться медленно, и вам не стоит форсировать события.

В личных отношениях чрезвычайно важны сдержанность и самоконтроль. Действуя под влиянием эмоций, вы можете испортить отношения с любимым человеком, спровоцировать серьезный конфликт. Неуместны критические замечания, мелкие придирки.

Стрелец

Стоит проявить осторожность в решении финансовых вопросов: вероятность неудачных покупок и сомнительных сделок очень велика. Нежелательно также проводить эксперименты с имиджем, в корне менять свой внешний облик – результат вас вряд ли порадует. Поездки будут интересными и приятными, если вы воздержитесь от излишней откровенности в беседах с попутчиками и сомнительных знакомств.

День обещает быть очень приятным для влюбленных. Он подходит для романтических признаний, свиданий, бесед об общем будущем. Возможно появление идей, реализация которых откроет перед вами новые профессиональные перспективы.

Козерог 

Отложите серьезные дела – велика вероятность ошибок при решении важных вопросов, недоразумений, которые будут иметь далеко идущие последствия. Нежелательны спонтанные покупки, необдуманные расходы на отдых и развлечения; вообще, распоряжаться своими и чужими деньгами нужно очень осторожно. Не торопитесь доверять новым знакомым, проверяйте достоверность любой полученной от них информации.

Отношения в семье стабильны и гармоничны, общение с родственниками будет приносить радость. День подходит для приема гостей или визита к друзьям. Споры с любимым человеком не исключены, но примирение не заставит себя ждать и будет очень приятным.

Водолей

Будьте предельно осторожны в любых делах, касающихся финансов. Велика вероятность значительных потерь, крупных неоправданных расходов, неудачных покупок. Нежелательно давать деньги в долг, а также вести переговоры о кредите. В сложных ситуациях вы можете обратиться за советом к родственникам, представители старшего поколения охотно придут вам на помощь.

День подходит для поездок, которые не должны быть слишком долгими и утомительными. Активный отдых будет способствовать росту жизненного тонуса, но переоценивать возможности своего организма не стоит. Ссор с любимым человеком удастся избежать, если вы не станете проявлять эгоизма и настаивать на немедленном исполнении всех своих желаний.

Рыбы

Гармонично и приятно складываются отношения с близкими людьми. Можно провести массу удовольствия от времени, проведенного в обществе членов семьи или любимого человека, решить общие проблемы, найти занятие, которое увлечет всех. Удачными будут покупки, в особенности крупные. Ваш творческий потенциал проявится даже в самых простых делах, сделав их по-настоящему интересными. 

В поездках нужна осторожность, чрезмерные физические нагрузки нежелательны. Избегайте ситуаций, в которых вам придется долго ждать чего-то, очередей, переполненных заведений общественного питания – в таких обстоятельствах сложно будет удержаться от проявлений раздражения и гнева.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгороскопутро
СМОТРИ
евровидение-2017
Евровидение-2017
Завидуем молча!
эксклюзив на limon.ee
мнение
Пришли новостьПришли фото
Хроника
10:11
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
09:59
Фото: Анна Семенович кардинально сменила имидж
09:43
Певица-колясочница, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию
09:15
Будьте очень осторожны – этот день сложен: гороскоп на 14 марта
18:55
Популярного российского актера Дмитрия Орлова приняли в Таллинне за вора
18:32
Невероятно! «Евровидение» спасло эстонский телеканал ETV от банкротства
18:08
Это так возбуждает! Солистка Serebro обнажилась в лесу
17:52
Интуит Илона Калдре в эфире ETV+: я никому ничего не должна. Должны политики, учителя и врачи (1)
17:39
Смотри Limon LIVE уже 14 марта! Популярные артисты Kiraz и DMS представят суперхит «Вопреки»
17:23
Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней
16:59
Видео: 5000 поклонников подпевали Олегу Газманову на концерте в Таллинне! Певец благодарит столицу Эстонии за теплый прием
16:30
Как узнать будущее: эффективное гадание по таблице предсказаний
16:09
Виктория Боня показала роскошное жилье в Голливуде
15:50
Знакомьтесь! Это популярное танцевальное радио – DFM!
15:35
Эстонию в этом году ожидает успех на «Евровидении»! Букмекеры сообщили, какое место мы в этот раз займем
15:15
Босс требовал от подчиненного справку о болезни, и тогда его врач написал это письмо...
14:59
Андрей Разин о смерти сына: боль утраты невыносима
14:14
Самойловой предложили «отстегнуть коляску» на «Евровидении»
13:52
Названа вероятная причина смерти 16-летнего сына Андрея Разина
13:29
Новый клип Ольги Бузовой довел фанатов до слез. Взгляни и ты! (видео) (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

13. мар
Утюжок для выпрямления волос: как выбрать
13. мар
Лучшие из лучших: названы самые влиятельные бренды мира
13. мар
Классический рецепт соуса тартар. Хочется готовить его каждый день!
13. мар
Сексуальность по знаку Зодиака: узнай, какая ты в постели
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Певица-колясочница, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию
Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней
Известный сомелье объяснил, почему нужно покупать самое дешевое вино
Популярного российского актера Дмитрия Орлова приняли в Таллинне за вора
Интуит Илона Калдре в эфире ETV+: я никому ничего не должна. Должны политики, учителя и врачи(1)
Топ комментариев
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США(12)
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(7)
Скорее проверьте: ученые установили связь между интеллектом и размером полового органа(5)
Фотограф застукал возлюбленную Таави Рыйваса в пикантный момент(5)
Видео: Поклонская сыграла на рояле и спела «Мурку»(4)
CмотриЦеликом
Больше гламура! Эстонские звезды блистали на красной дорожке премии EFTA (галерея)

Больше гламура! Эстонские звезды блистали на красной дорожке премии EFTA (галерея)

В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)

В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

10. мар
Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисавидеогороскопгрудьдевушкаевровидениеженщинажизньзвездазвездыинтимконкурсмартмузыкаольга бузовапевицароссиясексскандалсмотриснимокталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees