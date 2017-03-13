Популярного российского актера Дмитрия Орлова приняли в Таллинне за вора

«Когда мы готовились к этому разговору, Юля прямо раскраснелась, и сказала, что очень ей нравятся эти мужчины», - сказал ведущий «Народного радио» Артур Тюленев перед началом интервью.

«У меня был забавный случай. Можно сказать, совершенно недавно, в конце осени был в Таллинне, с супругой мы отдыхали. Зашли в магазинчик купить сыр и хлеб. И охранник с таким подозрением за мной. Я пошел в отдел пива и вина. Он за мной, не отставал. Я оборачиваюсь и спрашиваю: «в чем дело? Понять не могу». Он: «ой, извините, вы же артист из России». Я говорю: «да». А у него профессиональный взгляд, думал, что воришка», - вспоминает актер Дмитрий Орлов.

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«Витамины шоу» выходят в эфир «Народного радио» каждый рабочий день с 6:30 до 10:00. Программу ведут Юлия Календа и Артур Тюленев. Информационные выпуски в утренние часы для слушателей готовит Анна Симакова.