Невероятно! «Евровидение» спасло эстонский телеканал ETV от банкротства

В книге можно прочитать о том, что телеканал ETV в преддверии организации «Евровидения» был на грани банкротства и после победы Эстонии в 2001 году был высок соблазн отказаться от организации мирового песенного конкурса по финансовым причинам. «ETV был практически банкротом. То, что европейские коллеги доверили нам организацию «Евровидения» в 2002 году, могло сыграть свою роль в спасении ситуации на ETV», - сказал Паадам.

По словам Паадама, в то время многие европейцы даже не знали, где находится Эстония. «Один немецкий журналист посчитал Эстонию частью Сибири. А журналист из Израиля сказал, что Эстония создана для этого песенного конкурса, о котором только раз в год и слышишь. Довольно ироничный ход мыслей. Маленький народ и должен больше работать, чтобы о нем знали. И мы должны работать во имя того, чтобы о нас еще больше знали», - считает Паадам.