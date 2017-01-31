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Невероятно! «Евровидение» спасло эстонский телеканал ETV от банкротства

Limon.ee
Limon.ee
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«Европесня хороша, когда, слыша ее, набиваешь ногой ритм. Или после того, как услышишь композицию, начинаешь ее напевать», - сказал в интервью изданию Pealinn отец эстонской «европесни» Юхан Паадам о своей новой книге «Estonia, 12 points».

В книге можно прочитать о том, что телеканал ETV в преддверии организации «Евровидения» был на грани банкротства и после победы Эстонии в 2001 году был высок соблазн отказаться от организации мирового песенного конкурса по финансовым причинам. «ETV был практически банкротом. То, что европейские коллеги доверили нам организацию «Евровидения» в 2002 году, могло сыграть свою роль в спасении ситуации на ETV», - сказал Паадам.

По словам Паадама, в то время многие европейцы даже не знали, где находится Эстония. «Один немецкий журналист посчитал Эстонию частью Сибири. А журналист из Израиля сказал, что Эстония создана для этого песенного конкурса, о котором только раз в год и слышишь. Довольно ироничный ход мыслей. Маленький народ и должен больше работать, чтобы о нем знали. И мы должны работать во имя того, чтобы о нас еще больше знали», - считает Паадам.

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