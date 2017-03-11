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Это так возбуждает! Солистка Serebro обнажилась в лесу

Limon.ee
Limon.ee
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На черно-белом снимке певица сидит на траве с обнаженными ягодицами.

Участница группы Serebro Ольга Серябкина взбудоражила своих фанатов новой публикацией эротического фото. На черно-белом снимке певица, прикрывшись лишь легкой накидкой, сидит на траве с обнаженными ягодицами, пишет Ridus.ru.

Пикантное фото она сопроводила следующими словами.

«Вы знаете, что люди могут не вернуться? Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить? И как — то утром с мыслями, но не о вас, проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить», — написала Серябкина в своем Instagram.

Грустные строки заставили поклонников и коллег по группе солистки поволноваться. Многие посчитали, что певицу настигло какое-то несчастье. Однако оказалось, что это всего лишь одно из любимых стихотворений звезды.

«Блин, ну я так и думала, что нужно пояснение писать. Мне очень нравится это стихотворение - красивое», — объяснила солистка группы Serebro.

Серябкина также поделилась фото с изображением постельной сцены в стиле БДСМ. На снимке она сидит верхом на бывшей участнице коллектива Елене Темниковой. Руки третьей участницы группы привязаны тканью к кровати.

 

#GoodNight #serebro #seryabkina #temnikova

Публикация от @serebro_seryabkina

Пользователи Сети в очередной раз обвинили сексуальную артистку в распущенности.

«Почему везде пошлость», — вопрошают поклонники.

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