Интуит Илона Калдре в эфире ETV+: я никому ничего не должна. Должны политики, учителя и врачи

По ее словам, она не осуждает тех, кто гадает на кофейной гуще или на картах. "Но тогда ответственность всегда можно возложить на карты», - говорит она. - У меня огромный багаж опыта. То, чем занимаюсь я — это серьёзная работа", пишет Etvpluss.err.ee.

Ведущие передачи "ТВой вечер" спросили, часто ли Калдре просят что-то продемонстрировать. Она призналась, что да, но ей это не нравится, поскольку она считает, что никому ничего не должна.