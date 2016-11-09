Интуит Илона Калдре в эфире ETV+: я никому ничего не должна. Должны политики, учителя и врачи

Илона Калдре просит называть себя интуитом, потому что у экстрасенсов плохая репутация — это слово стало двусмысленным и обросло разными слухами. «Когда я приехала после прибалтийской битвы экстрасенсов, в магазинах кассирши отводили глаза, думая, будто я вижу, что они что-то там отложили», - рассказала Илона Кадлже в эфире передачи "ТВой вечер".
По ее словам, она не осуждает тех, кто гадает на кофейной гуще или на картах. "Но тогда ответственность всегда можно возложить на карты», - говорит она. - У меня огромный багаж опыта. То, чем занимаюсь я — это серьёзная работа", пишет Etvpluss.err.ee.
Ведущие передачи "ТВой вечер" спросили, часто ли Калдре просят что-то продемонстрировать. Она призналась, что да, но ей это не нравится, поскольку она считает, что никому ничего не должна.