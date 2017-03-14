Видео: когда эстонский рэпер DMS полез в карман в прямом эфире, все насторожились. Но это было круто!

Это второй выпуск Limon LIVE! Премьера суперхита и видеоклипа «Вопреки», а также песни «На донышке» от Kiraz и DMS состоялась в лучшем виде.

Без каверзных вопросов не обошлось. DMS ответил на вопрос о том, хотел бы ли он на день побыть женщиной, а вот Kiraz´у достался вопрос о том, на каком боку он спит и как относится к гей-парадам.

Когда DMS заговорил о марихуане и полез за чем-то в карман, все насторожились. Но это была флешка. С хитом «На донышке».

Смотри программу в записи. Limon.ee – сделано в Эстонии!

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