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Limon.ee: DMS & Kiraz - Vopreki esitlus
Allikas: Postimees
Limon LIVE! Kiraz и DMS спели песню «На донышке»

Видео: когда эстонский рэпер DMS полез в карман в прямом эфире, все насторожились. Но это было круто!

Limon.ee
Limon.ee
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Популярные русские артисты из Эстонии – DMS и Kiraz – в гостях у портала Limon.ee и Эдгара Гергеля на знаменитом оранжевом диване зажгли сегодня, 14 марта, в прямом эфире.

Это второй выпуск Limon LIVE! Премьера суперхита и видеоклипа «Вопреки», а также песни «На донышке» от Kiraz и DMS состоялась в лучшем виде.

Без каверзных вопросов не обошлось. DMS ответил на вопрос о том, хотел бы ли он на день побыть женщиной, а вот Kiraz´у достался вопрос о том, на каком боку он спит и как относится к гей-парадам.

Когда DMS заговорил о марихуане и полез за чем-то в карман, все насторожились. Но это была флешка. С хитом «На донышке».

Смотри программу в записи. Limon.ee – сделано в Эстонии!

Свои заявки на участие в Limon LIVE присылай на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажи ключевое слово LIVE.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАKirazliveвопрекижизнь
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