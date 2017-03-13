Смотри Limon LIVE уже 14 марта! Популярные артисты Kiraz и DMS представят суперхит «Вопреки»

Это будет очередной выпуск Limon LIVE! Не пропусти премьеру суперхита и видеоклипа «Вопреки» от Kiraz и DMS на Limon.ee.
Артисты готовят настоящий сюрприз для поклонников их творчества.
Будь с нами! Limon.ee – сделано в Эстонии!
Популярные русские артисты из Эстонии – DMS и Kiraz – в гостях у портала Limon.ee и Эдгара Гергеля на знаменитом оранжевом диване уже завтра, 14 марта, в 13:00 в прямом эфире.
Это будет очередной выпуск Limon LIVE! Не пропусти премьеру суперхита и видеоклипа «Вопреки» от Kiraz и DMS на Limon.ee.
Артисты готовят настоящий сюрприз для поклонников их творчества.
Будь с нами! Limon.ee – сделано в Эстонии!
«Европесня хороша, когда, слыша ее, набиваешь ногой ритм. Или после того, как услышишь композицию, начинаешь ее напевать», - сказал в интервью изданию Pealinn отец эстонской «европесни» Юхан Паадам о своей новой книге «Estonia, 12 points».
Скорее заходите!
«Наследники традиций!»
Не для слабоневрных!
У невесты звезды КВН, играющего за команду "Парапапарам", обнаружили рак на последней стадии.
Уже в эту субботу!
Не пропустите!