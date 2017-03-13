Смотри Limon LIVE: популярные артисты Kiraz и DMS споют «На донышке» и представят клип «Вопреки»

14. Март 2017 12:20
Популярные русские артисты из Эстонии – DMS и Kiraz – в гостях у портала Limon.ee и Эдгара Гергеля на знаменитом оранжевом диване уже завтра, 14 марта, в 13:00 в прямом эфире.
Это будет очередной выпуск Limon LIVE! Не пропусти премьеру суперхита и видеоклипа «Вопреки», а также песни «На донышке» от Kiraz и DMS на Limon.ee.
Артисты готовят настоящий сюрприз для поклонников их творчества.
Будь с нами! Limon.ee – сделано в Эстонии!
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