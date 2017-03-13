Шурыгина отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней

В интернете появились кадры видеосъемки, на которых запечатлена так называемая «вписка» (сленг среди молодежи, по-другому ночевка. — Прим. ред) подростков. Видео снято в России, пишет Ridus.ru.

Предающихся утехам молодых людей не смущает нахождение в комнате других людей. Знакомая снимает их на видео и говорит: «Вписка удалась, да, ребят?».

Далее на фоне занимающейся любовью парочки возникает молодой человек, который со смехом начинает демонстрировать свои мускулы.

После того, как видеозапись попала в Сеть, в интернете появилось аудиопризнание девушки в том, что ее изнасиловали. На данный момент подлинность этого аудио не установлена.

Пугающей тенденцией стало возросшее желание подростков получать одобрение и славу в соцсетях, отмечают специалисты. Причина в первую очередь кроется в том, что социальные сети получили слишком большое распространение, рассказал «Ридусу» детский подростковый психолог Максим Прохоров. По его словам, обнажаясь на людях, подростки пытаются самоутвердиться.

«Они очень зависят от мнения окружающих и пытаются найти одобрение в том, как же ты хорош. Часто это происходит по глупости, когда в основном девушки выкладывают свои изможденные тела в группы по анорексии, они даже не думают, что снимки могут разойтись дальше. Им кажется, что они делятся своей проблемой с близкими им по духу людьми», — говорит Прохоров.

Часто школьники используют собственное обнажение в Сети в качестве, так называемого, саморазрушения. Сюда же можно отнести популярные ныне среди подростков порезы на руках, тату и эксперименты с наркотиками.

«Иногда фото выкладываются с целью поиграть с опасностью. Им это интересно, ты рискуешь. Неустойчивая психика многих подростков воспринимает это как яркие эмоции», — подытожил психолог.

Сексуальная лихорадка в России привела к тому, что в прошлом году прокуратура начала проверку школьниц, которые сами выкладывали свои откровенные фото в специальные группы ради лайков и подписчиков.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ!