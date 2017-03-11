Виктория Боня показала роскошное жилье в Голливуде

Знаменитость сообщила, что ей очень нравятся новые апартаменты. Правда, Виктория не рассекретила истинных причин нахождения в Калифорнии. Подписчики недоумевают, поздравлять ли звезду с покупкой недвижимости или же она просто арендовала жилье на то время, пока будет находится в Голливуде.

Отметим, что теледива прилетела в Лос-Анджелес больше двух недель назад. За это время она успела принять участие в рекламной кампании модного бренда. Подписчики решили, что после съемок она отправится обратно в Россию, но Боня не торопится возвращаться. Действительно ли она решилась на переезд за океан или это всего лишь временные планы, фоловерам остается только догадываться. Тем временем, Виктория наслаждается прогулками по Беверли Хиллс и кажется абсолютно счастливой после громкого заявления о разрыве с гражданским мужем Алексом Смерфитом.

«Как же я люблю этот вид из моего нового дома», – написала в микроблоге знаменитость.

Ко всему прочему, Виктория упомянула в своем посте в «Инстаграме» риелтора Ольгу Лгажыткову, которая, судя по всему, занималась подбором недвижимости для Бони. В профиле специалиста указано, что она работает только с домами класса «люкс». Это означает, что телеведущая сильно раскошелилась на такие апартаменты. Отметим, что рыночная стоимость небольшого дома в Лос-Анджелесе составляет примерно 500-700 тысяч евро. Подписчики интересуются, откуда у их любимицы нашлись деньги на столь серьезную покупку. Комментаторы полагают, что здесь не обошлось без помощи Алекса Смерфита, который после расставания с Викторией все еще может помогать ей финансово.