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Эстонию в этом году ожидает успех на «Евровидении»! Букмекеры сообщили, какое место мы в этот раз займем

Limon.ee
Limon.ee
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«Евровидение-2017» в этом году пройдет в Киеве. Эстонию на конкурсе представит любимый многими дуэт Койта Тооме и Лауры с песней «Верона». Скептики говорят, что даже в финал не пройдем. Оптимисты и поклонники артистов надеются на успех. А что говорят мировые букмекерские конторы о нашей песне? Эти прогнозы обычно максимально точны.

Букмекеры считают, что наша песня – одна из лучших во втором полуфинале конкурса, мы сейчас там идем наравне с Россией и их исполнительницей Юлией Самойловой. Делим шестое место. А вот в финале у эстонской песни уже больше конкурентов – там нам предрекают 14-е место, России – 7-е.

С прогнозами букмекеров на полуфиналы и финал «Евровидения» можно ознакомиться на сайте Eurovisionworld.com.

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