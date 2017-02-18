Эстонию в этом году ожидает успех на «Евровидении»! Букмекеры сообщили, какое место мы в этот раз займем

13. Март 2017 15:35
«Евровидение-2017» в этом году пройдет в Киеве. Эстонию на конкурсе представит любимый многими дуэт Койта Тооме и Лауры с песней «Верона». Скептики говорят, что даже в финал не пройдем. Оптимисты и поклонники артистов надеются на успех. А что говорят мировые букмекерские конторы о нашей песне? Эти прогнозы обычно максимально точны.
Букмекеры считают, что наша песня – одна из лучших во втором полуфинале конкурса, мы сейчас там идем наравне с Россией и их исполнительницей Юлией Самойловой. Делим шестое место. А вот в финале у эстонской песни уже больше конкурентов – там нам предрекают 14-е место, России – 7-е.
С прогнозами букмекеров на полуфиналы и финал «Евровидения» можно ознакомиться на сайте Eurovisionworld.com.
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