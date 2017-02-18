Эстонию в этом году ожидает успех на «Евровидении»! Букмекеры сообщили, какое место мы в этот раз займем

Букмекеры считают, что наша песня – одна из лучших во втором полуфинале конкурса, мы сейчас там идем наравне с Россией и их исполнительницей Юлией Самойловой. Делим шестое место. А вот в финале у эстонской песни уже больше конкурентов – там нам предрекают 14-е место, России – 7-е.

С прогнозами букмекеров на полуфиналы и финал «Евровидения» можно ознакомиться на сайте Eurovisionworld.com.