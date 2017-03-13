Босс требовал от подчиненного справку о болезни, и тогда его врач написал это письмо...

Герой нашей же статьи считает, что ради простуды больному нет смысла тратить время на прием врача. Когда ему позвонил пациент с просьбой выписать справку о болезни, которую так требует его босс, доктор решил написать начальнику это письмо. Доктор убежден, что руководителям стоит верить своим подчиненным на слово. Копия письма мгновенно разлетелась по Сети.

“Уважаемые господа!

У вашего подчиненного, по его сообщению, простуда. Он решил остаться дома, справедливо посчитав, что это лучше, чем распространять болезнь среди коллег и партнеров. Я не осматривал его на предмет ОРЗ или ОРВИ, но верю ему на слово. Почему-то вы считаете целесообразным тратить понапрасну время пациента, заставляя его добираться до клиники и отсиживать в очереди. Кроме того, вы заставляете меня тратить время, когда я могу потратить его на пациентов, действительно нуждающихся в консультации и осмотре.

Я прошу вас пересмотреть политику больничных в вашей компании. Я убежден, что существуют более рациональные способы потратить бюджетные средства.

С уважением,

доктор [имя скрыто]”

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