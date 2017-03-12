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Названа вероятная причина смерти 16-летнего сына Андрея Разина

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Смерть сына российского продюсера Андрея Разина Александра стала настоящим шоком для родных и близких: у молодого человека никогда не было серьезных проблем со здоровьем. Кардиолог предположил, что могло погубить подростка.

По предварительным данным, причиной смерти Александра Разина является сердечный приступ. Тем не менее, достаточно сложно представить, чтобы сердце здорового 16-летнего молодого человека внезапно отказало, пишут Dni.ru.

Родственники рассказали, что до этого Разин не страдал от каких-либо серьезных заболеваний. Чтобы в точности установить, что стало причиной смерти молодого человека, врачи будут делать вскрытие.

Врач-кардиолог Елена Мурашко рассказала, что проблемы с сердцем – не редкость у подростков, живущих в крупных городах. "Причем многие из них спортивные, накачанные", – уточняет она.

Врач объяснила, что существует сразу несколько причин, по которым сердце 16-летних может оказаться под угрозой. "Одна из них – спортивные клубы часто под видом дорогих витаминов предлагают своим клиентам анаболики. В результате уровень тестостерона у таких молодых людей падает до нуля, и организм начинает страдать в целом", – цитирует Мурашко "Московский комсомолец".

Второй причиной врач-кардиолог назвала недосып и неправильный распорядок дня. По ее словам, многие подростки спят всего по пять часов в день, из-за чего изменяется сердечный ритм. Кроме того, некоторые молодые люди губят свое здоровье энергетическими напитками, вред которых был признан врачами по всему миру.

Напомним, о смерти Александра Разина стало известно 11 марта. У молодого человека случился приступ во время свидания.

Врач пытался реанимировать его в течение двадцати минут. "Удавалось целых два раза восстановить ритм, но каждый раз он срывался", – написал на своей странице в социальной сети нейрохирург Алексей Кащеев, который стал свидетелем происшествия и пытался спасти молодого человека.

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