Названа вероятная причина смерти 16-летнего сына Андрея Разина

По предварительным данным, причиной смерти Александра Разина является сердечный приступ. Тем не менее, достаточно сложно представить, чтобы сердце здорового 16-летнего молодого человека внезапно отказало, пишут Dni.ru.

Родственники рассказали, что до этого Разин не страдал от каких-либо серьезных заболеваний. Чтобы в точности установить, что стало причиной смерти молодого человека, врачи будут делать вскрытие.

Врач-кардиолог Елена Мурашко рассказала, что проблемы с сердцем – не редкость у подростков, живущих в крупных городах. "Причем многие из них спортивные, накачанные", – уточняет она.

Врач объяснила, что существует сразу несколько причин, по которым сердце 16-летних может оказаться под угрозой. "Одна из них – спортивные клубы часто под видом дорогих витаминов предлагают своим клиентам анаболики. В результате уровень тестостерона у таких молодых людей падает до нуля, и организм начинает страдать в целом", – цитирует Мурашко "Московский комсомолец".

Второй причиной врач-кардиолог назвала недосып и неправильный распорядок дня. По ее словам, многие подростки спят всего по пять часов в день, из-за чего изменяется сердечный ритм. Кроме того, некоторые молодые люди губят свое здоровье энергетическими напитками, вред которых был признан врачами по всему миру.

Напомним, о смерти Александра Разина стало известно 11 марта. У молодого человека случился приступ во время свидания.

Врач пытался реанимировать его в течение двадцати минут. "Удавалось целых два раза восстановить ритм, но каждый раз он срывался", – написал на своей странице в социальной сети нейрохирург Алексей Кащеев, который стал свидетелем происшествия и пытался спасти молодого человека.