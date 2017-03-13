Новый клип Ольги Бузовой довел фанатов до слез. Взгляни и ты! (видео)

Сама артистка меняет в клипе несколько образов и нарядов.

К удивлению фанатов, в ряде сцен они видят Бузову со светлыми волосами. Вероятно, она надела парик, чтобы можно было оценить, перемены, которые случились с ней за последние полгода. Ольга стала совершенно другой, а ее глаза наполнены грустью.

«Вы знаете, как долго я шла к этому, и наконец-то презентую свой клип на песню «Привыкаю». Этот ролик стал для меня очень личным, путем к эмоциональному выздоровлению! Конечно, до полного восстановления еще далеко, но я чувствую вашу поддержку! Я знаю, что вы рядом! Спасибо вам за это! Надеюсь, что клип, который для меня снял легендарный Алексей Голубев вам понравится, ведь мы старались для вас мои дорогие. Очень жду отзывы», - отметила артистка.

Поклонники звезды живо отреагировали на ее дебютную работу. «Клип очень, очень трогательный, дух захватывает», «Переживала все эмоции вместе с вами!», «Сижу, рыдаю, даже не знаю почему, слезы сами льются», «Крик, правда, очень пронизывающий! Только не верится, что тебе «больше не больно», наоборот, в глазах видны реальные эмоции», - писали в социальных сетях фанаты творчества Бузовой.

Сама звезда рассказывала во время съемок клипа, что постарается больше не вспоминать о тяжелом периоде жизни в своих композициях. История Ольги близка многим женщинам, у которых распадались семьи.