Юрий Аксюта объяснил, почему для «Евровидения» выбрали певицу на инвалидной коляске

Юлия Самойлова, которая представит РФ на музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве, — "самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка", - рассказал глава российской делегации на конкурсе и директор дирекции музыкального вещания "Первого канала" Юрий Аксюта.

Филипп Киркоров и Юрий Аксюта. Фото: Scanpix/TASS

Ранее стало известно, что "Первый канал" завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning "произвело наиболее сильное впечатление", сообщили на телеканале.

"Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство", — сказал Аксюта, слова которого приводит пресс-служба "Первого канала". "Мы искали певицу с определенной историей, мы искали певицу, может быть, не очень раскрученную… Не какую-то большую звезду в среде нашего шоу-бизнеса. Мы пытались найти личность", — добавил Аксюта.

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале Евровидения-2017, который состоится 11 мая в Киеве. Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала Евровидение в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы.