Что стало с 76-летней звездой «Бриллиантовой руки» Светланой Светличной

В фильмографии Светланы Светличной почти 40 ролей. Но для того, чтобы войти в историю отечественного кино, ей было бы достаточно сыграть обладательницу халатика с перламутровыми пуговицами Анну Сергеевну в "Бриллиантовой руке" и Габи в "Семнадцати мгновениях весны". По этим двум – по-сути эпизодическим! – появлениям на экране зритель запомнил Светличную и любит до сих пор.

Последняя на сегодняшний день ее работа в кино – роль старой Нины в фильме "Девушка и смерть". "Я больше не хочу сниматься, к кино я равнодушна стала, – заверила Светлана Афанасьевна корреспондента Dni.Ru на открытии Mercedes-Benz Fashion Week. – Я хотела бы выходить на подиум в качестве модели, дефилировать на показах. Думаю, это случится. Я не думаю, что затмлю кого-то, но меня заметят, потому что я оригинальная".

Время, кажется, над ней не властно. "На протяжении многих лет мой вес не меняется – 54 килограмма, – говорит Светличная. – Если вдруг чувствую, что набрала лишний килограмм-другой, могу неделю ничего не есть, и все придет в норму".

Светличная – знатная модница. "Если мне нравится какая-то вещь, я могу в чем-то другом себя ужать, но купить то, что хочется, – женщина должна себя радовать. Но многое я покупаю на распродажах, дожидаюсь их, чтобы сэкономить. Недавно один модельер подарил мне брючный костюм. Я пришла домой и ножницами превратила брюки в элегантные мини-шорты. Вообще, многие вещи я шью сама себе, причем руками, как и Люся Гурченко, даже машинкой не пользуюсь".

Актриса сегодня живет в однокомнатной квартире на окраине Москвы, получает скромную пенсию, но иногда выезжает с творческими вечерами на гастроли. "Мне хватает того, что есть, у меня есть все необходимое, – уверяет она. – Я даже смогла скопить и положить приличную сумму правнуку на книжку до совершеннолетия. У меня нет жадности, как у многих артистов, я не страдаю стяжательством. Например, сегодня раздариваю многие вещи".

Из пяти шуб, по словам Светличной, у нее осталась только одна. "Одну из шуб – из голубой норки – отправила поклоннице в Благовещенск. Я подумала, что у нас такой климат и у меня такая энергетика, что мне шуба не нужна – я езжу в метро, а там достаточно зимой и осеннего пальто. А она о такой вещи и мечтать не могла, поэтому будет меня всю жизнь помнить и благодарить", – поделилась актриса.