Девушка из рекламы всего: вот как на самом деле живет актриса, снявшаяся в сотнях роликов (фото, видео)

Юлия Васильева как минимум десять лет снимается в рекламе, в кино и на телевидении, но на ее инстаграм подписаны всего 10 тысяч человек.
Помимо рекламы Юлия снимается в сериалах, клипах и фильмах и любит публиковать в своём инстаграме фото со съемочных площадок.
Для актрисы и модели с такой продолжительной карьерой у Юлии немного подписчиков в инстаграме — около 10 000. Девушка в целом живет довольно обычной жизнью: путешествует, гуляет с подругами, выкладывает фото с крестником и любимой кошкой.
В конце августа блогеры узнали, кто же эта девушка из банкоматов «Альфа-банка», которая снялась на фото с инструкциями. А пользователь твиттера нашёл ее эротические фотографии, на которые вы можете взглянуть ТУТ!