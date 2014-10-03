Девушка из рекламы всего: вот как на самом деле живет актриса, снявшаяся в сотнях роликов (фото, видео)

Юлия Васильева как минимум десять лет снимается в рекламе, в кино и на телевидении, но на ее инстаграм подписаны всего 10 тысяч человек.

Помимо рекламы Юлия снимается в сериалах, клипах и фильмах и любит публиковать в своём инстаграме фото со съемочных площадок.

Для актрисы и модели с такой продолжительной карьерой у Юлии немного подписчиков в инстаграме — около 10 000. Девушка в целом живет довольно обычной жизнью: путешествует, гуляет с подругами, выкладывает фото с крестником и любимой кошкой.

A post shared by Юлия А. Васильева (@yuliaa.vasilyeva) on Feb 3, 2017 at 12:49am PST

A post shared by Юлия А. Васильева (@yuliaa.vasilyeva) on Nov 30, 2016 at 1:15am PST

A post shared by Юлия А. Васильева (@yuliaa.vasilyeva) on Sep 8, 2016 at 12:10am PDT

A post shared by Юлия А. Васильева (@yuliaa.vasilyeva) on May 24, 2015 at 10:31am PDT

A post shared by Юлия А. Васильева (@yuliaa.vasilyeva) on Oct 3, 2014 at 6:24am PDT

В конце августа блогеры узнали, кто же эта девушка из банкоматов «Альфа-банка», которая снялась на фото с инструкциями. А пользователь твиттера нашёл ее эротические фотографии, на которые вы можете взглянуть ТУТ!