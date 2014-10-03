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Девушка из рекламы всего: вот как на самом деле живет актриса, снявшаяся в сотнях роликов (фото, видео)

Limon.ee
Limon.ee
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В Сети обратили внимание на актрису, которая снялась в нескольких десятках рекламных роликов известных компаний, но никто не знает ее имени, передает Newstes.ru.

Юлия Васильева как минимум десять лет снимается в рекламе, в кино и на телевидении, но на ее инстаграм подписаны всего 10 тысяч человек.

Помимо рекламы Юлия снимается в сериалах, клипах и фильмах и любит публиковать в своём инстаграме фото со съемочных площадок.

Для актрисы и модели с такой продолжительной карьерой у Юлии немного подписчиков в инстаграме — около 10 000. Девушка в целом живет довольно обычной жизнью: путешествует, гуляет с подругами, выкладывает фото с крестником и любимой кошкой.

В конце августа блогеры узнали, кто же эта девушка из банкоматов «Альфа-банка», которая снялась на фото с инструкциями. А пользователь твиттера нашёл ее эротические фотографии, на которые вы можете взглянуть ТУТ!

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