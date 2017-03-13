Собчак и Виторган показали тренировку пухленького сына

Однако недавно они сделали исключение и продемонстрировали видео с тренировки малыша. Несмотря на свой возраст, Платон уже занимается спортом. Родители мальчика хотят, чтобы он рос сильным и крепким.

«Мне тут накануне рассказали, что телефон мой, оказывается, можно просто, безо всякой подготовки, опустить под воду и снимать видео. Я уже собирался в душ с ним залезть или посуду помыть, но тут вовремя подвернулась тренировка у одного парня», – поделился Максим Виторган в своем микроблоге.

Поклонники звездной пары были восхищены забавным роликом и пожелали Платону расти здоровым и радовать родителей. «Прелесть», «Парень супер», «Молодцы», «Как нас меняют дети. Столько нежности», «Спорт с детства – это круто», «Действительно, какой большой», «Богатырь», «Красавчик», – обсуждали пользователи социальных сетей.

Напомним, что ранее Ксения Собчак рассказала о своих близких людях и тяжелых родах во время прямого эфира в «Инстаграме». По признанию ведущей, она очень рада стать мамой.

«Сын меня очень радует. Мы с Максимом счастливые родители. Платон уже такой крепыш хорошенький, и даже на два дня уехать в командировку от него очень тяжело. Хочется постоянно быть рядом. Рожала я естественным образом и прокляла все на свете. Беременность у меня была легкая. Но зато очень тяжелые роды. Я сразу сказала врачам, если я буду орать, мол, делайте мне кесарево, вы мне не делайте. Хорошо, что все это забывается быстро…» – рассказала звезда.