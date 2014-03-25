Ведущие передачи Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Сергей Светлаков и Александр Цекало поздравили Поклонскую с прошедшим 8 марта и наступающим днем рождения, после чего попросили рассказать, как она планирует отмечать праздник. Депутат села за рояль и по просьбе Светлакова исполнила композицию «Мурка».
Видео: Поклонская сыграла на рояле и спела «Мурку»
13. Март 2017 10:39
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сыграла на рояле композицию «Мурка» в эфире передачи «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, – передает Корреспондент.