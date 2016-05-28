Известный сомелье объяснил, почему нужно покупать самое дешевое вино

И он знает, что потом многие из нас переводят взгляд немного выше, чтобы выбрать второе или третье с конца вино, чтобы не показаться слишком… дешевым.

Что еще он знает? Что лучше выбрать таки самое дешевое.

В своей книге «Как пить как миллиардер» Олдман пишет, что директора винных заводов, ресторанов и сомелье знают эту вашу хитрость и просчитали каждый ваш шаг еще до вашего приезда.

«Зная, что 2-3-я позиции с конца будут продаваться быстрее всего, они могут специально ставить туда бракованные бутылки вина, иногда даже маркируя его более заметно».

«Если вы в ресторане, не постесняйтесь заказать самое дешевое вино, которым другие посетители обычно пренебрегают, боясь показаться экономными или скупыми. Чем дольше его не покупают другие, тем больше оно лежит и становится ценнее».

Выбирая, что лучше — покупать вино по бокалам или сразу бутылку, Олдман советует сразу разделить стоимость бутылки на 5, чтобы посмотреть, сколько вы переплачиваете за бокал.