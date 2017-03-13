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Больше гламура! Эстонские звезды блистали на красной дорожке премии EFTA (галерея)

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Вечером в воскресенье, 12 марта, в концертном зале Nordea прошло вручение наград в области киниматографии и телевидения EFTA, пишет Elu24

Всего было вручено 24, которые распределились среди деятелей кино и телевидения, особенно проявившими себя в минувшем году. 

Титула лучшей актрисы года удостоилась Хелене Ваннари. 

Награду за новую лучшую передачу 2016 года получила программа «Roaldi nädal» телеканала Kanal 2.

Лучшим актером года признали Хендрика Тоомпере за роль в фильме «Päevad, mis ajasid segadusse».

Лучший редактор ТВ 2016 года – Михкель Кярмас. 

Лучший ведущий 2016 года – Йонас Хеллерма из передачи «Plekktrumm».

Лучшая ведущая по версии EFTA – Ану Вялба («Hommik Anuga»).

Лучшая актриса – Тийна Мялберг («Ema»).

Лучший режиссер – Трийн Руумет («Päevad, mis ajasid segadusse»).

Лучший актер телевидения – Арго Аадли («ENSV»).

Лучшая телевизионная передача 2016 года – «ENSV».

Лучший фильм 2016 года – «Päevad, mis ajasid segadusse».

Järelvaadatav: EFTA 2017 auhinnagalale saabujad
Allikas: Postimees
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