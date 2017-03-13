Трагедия и мечта Юлии Самойловой: как любимица Аллы Пугачевой попала на «Евровидение»?

По правилам конкурса, Россия должна была назвать исполнителя до 13 марта, а также предоставить песню и клип. Пятерка тех, кого прочили на участие в конкурсе, всячески открещивалась от него. И стало казаться, что Россия просто откажется от «Евросонга», заплатив Европейскому Вещательному Союзу штраф.

Вчера поздно вечером накануне часа икс в программе "Воскресное время" сообщили, что на конкурс с песней Flame Is Burning ("Пламя обжигает") едет Юлия Самойлова – девушка, чье трогательное выступление на открытии Паралимпийских игр в Сочи поразило многих. Оказалось, все это время в обстановке строжайшей секретности шла ее подготовка к конкурсу.

"В 2014 году, когда я выступила на Паралимпиаде, меня заметили, мне уже говорили – имей в виду, ты будешь одним из кандидатов (на «Евровидение»), когда именно, мы не знаем, но готовься. Я и готовилась все это время! – рассказала Юлия. – В принципе мы начали готовиться давно. Но меня подкосила операция осенью, и я очень много времени потеряла. Было под вопросом, смогу ли я вообще участвовать в конкурсе. Я делала все, чтобы как можно быстрее и успешно пройти реабилитацию, потому что сама очень хотела, и, как только пошла на поправку, уверенно сказала, что смогу. На меня, конечно, смотрели с подозрением – мол, точно ли смогу? Но своим трудом я показала, что я достаточно усидчивая, настойчивая, и на меня положились, мне поверили".

Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности по наследственному заболеванию. В 13 лет ей поставили диагноз "Спинальная амиотрофия Вердинга – Гофмана". "Родилась абсолютно здоровым ребенком, развивалась как все нормальные дети. Потом поставили прививку – перестала вставать на ножки. Лечили меня, лечили, и я стала просто таять на глазах (становилось хуже, но само собой врачи говорили, что это из-за болезни). Потом мама написала отказ от всех уколов и лечения и ухудшения прекратились. Родители водили меня по всяким знахарям-лекарям, как известным на весь мир, так и неизвестным. Встречались и шарлатаны, в общем, чего только родители не насмотрелись. В итоге просто перестали ездить по теме моего лечения. Просто поддерживали мое состояние массажами и мануальной терапией", – приводит слова певицы ее официальный сайт.

Но ограниченные физические возможности не мешают девушке выступать. Она участвовала в престижных музыкальных конкурсах, стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А».

Тогда Примадонна отметила Юлию премией «Золотая Звезда Аллы». Эта награда – знак личного признания Примадонны российской эстрады. Телевизионные участники уже тогда обратили внимание на Самойлову. А сама она всегда знала, что рано или поздно, но поедет на «Евровидение», ведь это было мечтой с детства. "В принципе меня и родители вели к этому. Я росла, и постепенно, конкурс за конкурсом, этап за этапом, все подошло к тому, что это время настало, и я буду представлять Россию на "Евровидении"! Это для меня большая честь и очень волнительно", – приводит слова девушки "МК".