Филипп Киркоров показал танец любимой женщины

В начале марта Алла Пугачева провела традиционную вечеринку, посвященную приходу весны. Одним из приглашенных стал Филипп Киркоров. Бывший супруг Примадонны поделился с фанатами снимком, на котором запечатлен с ней и ее супругом. Несколько позже он выложил видео. В кадре Алла Борисовна танцует под греческую композицию. Фанаты восхитились ее красотой и отметили, что Филипп Пугачевой подходит ей больше, чем нынешний супруг.