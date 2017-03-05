В начале марта Алла Пугачева провела традиционную вечеринку, посвященную приходу весны. Одним из приглашенных стал Филипп Киркоров. Бывший супруг Примадонны поделился с фанатами снимком, на котором запечатлен с ней и ее супругом. Несколько позже он выложил видео. В кадре Алла Борисовна танцует под греческую композицию. Фанаты восхитились ее красотой и отметили, что Филипп Пугачевой подходит ей больше, чем нынешний супруг.
Филипп Киркоров показал танец любимой женщины
13. Март 2017 11:15
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Филипп Киркоров не скрывает своих чувств к Алле Пугачевой. Несмотря на то, что они уже много лет в разводе, артист искренне восхищается бывшей женой, пишет 7d.org.ua.