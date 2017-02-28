Кому сегодня несказанно повезет? Читай гороскоп на 13 марта!

Возможны проявления ревности, собственнических инстинктов, недоверия партнеру, неуверенности в завтрашнем дне. Лучший способ справиться с ситуацией – направить свои мысли в другое русло, отвлечься, переключиться на решение срочных профессиональных или творческих задач, пишет Дворец.

В деловой сфере ситуация складывается вполне удачная. Трудолюбие, упорство и аккуратность получат достойное вознаграждение. Это неплохой день для того, чтобы подвести итоги проделанной работы и вознаградить себя за труды приятной покупкой или желанным развлечением.

Овен

День будет довольно сложным, и вы поступите разумно, если встретите его во всеоружии. Итак, постарайтесь трезво оценить свои сильные и слабые стороны и беритесь за решение лишь тех задач, с которыми вы действительно можете справиться самостоятельно. Сейчас не время приниматься за работу над сложными проектами или искать союзников, помощь которых поможет подняться по служебной лестнице. Финансовые возможности ограничены, поэтому расходы следует сократить.

Весьма сильно влияние неблагоприятных тенденций в романтических отношениях, что может стать причиной серьезных споров. Старайтесь не форсировать ситуацию, и выступайте с инициативой лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо.

Телец

Тенденции противоречивы, но есть шанс добиться успеха, вовремя определившись с приоритетами и целями на ближайшее будущее. Это не самый благоприятный момент для того, чтобы вступать в бой с недоброжелателями или пытаться любой ценой одержать верх над конкурентами. Лучше экономить силы и заниматься решением несложных, но актуальных проблем. Возможны значительные расходы, которые наверняка не будут напрасными.

В семье складываются стабильные и гармоничные отношения, позволяющие спокойно преодолевать трудности и общими усилиями решать актуальные проблемы. В сфере романтических привязанностей позитивные тенденции также весьма сильны, но на значительные перемены к лучшему рассчитывать пока не приходится.

Близнецы

Этот день будет непростым для Близнецов. Особенно сложные испытания выпадут на долю тех представителей знака, которые стремятся во что бы то ни стало поступать по-своему и игнорируют даже полезные советы. Между тем, сегодня чрезвычайно важна способность учиться на чужих ошибках, получать информацию от людей, имеющих богатый жизненный опыт. Откажитесь от рискованных сделок, не покупайте экстравагантные вещи, практическая ценность которых сомнительна.

Необдуманные поступки, сгоряча сказанные слова могут оказать разрушающее действие на казавшиеся стабильными романтические отношения. Помните, что сегодня только от вас зависит, как будут развиваться события, и ведите себя достойно.

Рак

Терпения, снисходительности и понимания потребуют отношения с родственниками. Сегодня вы не можете позволить себе капризничать, предъявлять слишком высокие требования к членам семьи. Важно сохранить взаимное доверие, уважение друг к другу, даже в сложных и противоречивых ситуациях избегать скандалов и оскорблений. Найдите возможность проявить внимание к любимому человеку, выказать ему свои чувства.

В деловой сфере ситуация благоприятна, позитивные тенденции сильны. Сложные переговоры увенчаются успехом, появится шанс преодолеть финансовые трудности, заключить удачные сделки. Продвижение по карьерной лестнице не исключено.

Лев

В деловой сфере складывается сложная ситуация, и вероятность профессиональных успехов невелика. Основные проблемы связаны не с происками недоброжелателей, а с вашим собственным нежеланием действовать решительно и быстро. Между тем, сейчас не самый благоприятный момент для того, чтобы лениться или позволять другим проявлять инициативу. Сохранить гармоничные отношения с деловыми партерами смогут лишь те, чья готовность к трудовым подвигам не вызывает сомнений у окружающих.

Массу приятных эмоций этот день обещает влюбленным. Трудно найти более подходящий момент для романтического свидания, признания в своих чувствах или начала совместной жизни с любимым человеком. Одиноких представителей знака ожидают увлечения, быстро переходящие в серьезные романы.

Дева

Успехи сменяются неудачами, и только философский взгляд на происходящее позволит Девам избежать нервного срыва. Старайтесь пользоваться всеми возможностями, которые открывает этот день, но полагайтесь только на надежных людей – те, кто уже подвел вас однажды, вряд ли оправдают ваше доверие сегодня. Нежелательно проводить деловые переговоры с иностранцами, а также принимать решение о смене работы, если оно подразумевает переезд.

Финансовые вопросы нужно решать осторожно, крупные покупки стоит обсудить с родственниками, чтобы ваши расходы не стали причиной раздора в семье. Легко придут к согласию с любимым человеком те, кто не ставит свои капризы и мимолетные желания выше общих интересов.

Весы

Это не самый подходящий день для того, чтобы заниматься решением серьезных деловых вопросов – например, менять место работы или область деятельности, открывать собственное предприятие или проводить реорганизацию. Приступать к реализации сложных проектов можно лишь в том случае, если вы все спланировали заранее и точно знаете, какие шаги следует предпринять. Полагаться на интуицию, везение и внезапно появляющиеся гениальные идеи сегодня не стоит.

В личной сфере ситуация стабильна и вполне приятна. Появляется шанс укрепить отношения, которые для вас важны, преодолеть возникшие в последнее время разногласия. Можно отправляться на отдых вместе с членами семьи или любимым человеком, устраивать небольшие праздники.

Скорпион

Благоприятные день для деловых контактов, проведения переговоров, обсуждения условий сотрудничества. Можно приступать к реализации долгосрочных проектов, строить планы на будущее. А вот попытки быстро завершить ранее начатые дела не приведут ни к чему хорошему: недоработки будут замечены, да и ошибок избежать вряд ли удастся. Не исключены финансовые трудности. Жизненный потенциал несколько снижен, что может стать причиной недомоганий и нервных срывов.

В сфере личных отношений ситуация складывается не самая благоприятная. Вам предстоит принимать непростые решения, совершать поступки, которые вряд ли будут одобрены окружающими.

Стрелец

Профессиональные трудности не исключены, однако все преграды, возникшие на вашем пути, наверняка будут преодолены. Появляются новые дела, расширяется круг обязанностей – вашему трудовому энтузиазму можно позавидовать, но перегрузки не лучшим образом скажутся на настроении. Возможно ощущение усталости, упадка сил, бессмысленной суеты. Нежелательны долгие поездки, особенно по незнакомым маршрутам.

В личной жизни перемены маловероятны, хотя влияние позитивных тенденций будет достаточно сильным. Постарайтесь разобраться в собственных желаниях и чувствах, расставить приоритеты. Не идите на поводу у чужих желаний и общественного мнения.

Козерог

У тех, чьи интересы сосредоточены на карьере и финансах, день будет непростым. Вам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить свой профессиональный авторитет, избежать ловушек, расставленных недоброжелателями. Этот день не подходит для заключения крупных сделок, проведения важных переговоров и обсуждения условий сотрудничества с новыми деловыми партнерами.

Родственники охотно поддержат вас в трудной ситуации, придут на помощь, если в этом возникнет необходимость. Можно положиться и на любимого человека, совет которого подтолкнет вас к правильному решению. Поездки обещают быть увлекательными и полезными. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания маловероятны.

Водолей

Избегайте опрометчивых поступков, результаты которых могут отразиться на ваших отношениях с любимым человеком. Сегодня особенно важно ценить и беречь все, что вам дорого, стараться обходить острые углы и сглаживать конфликты. Некоторым представителям знака предстоит сделать выбор между работой и личной жизнью, другие окажутся в ситуации, в которой нелегко будет сохранить верность своим моральным принципам.

В семье вы наверняка получите одобрение и поддержку, родственники по мере сил помогут вам в решении проблем. Не упустите возможность совершить увлекательную поездку, которая не только позволит вам расширить свой кругозор, но и откроет новые профессиональные перспективы.

Рыбы

Наиболее сильно влияние позитивных тенденций выражено в сфере романтических и семейных отношений. Здесь велика вероятность перемен к лучшему, решения давних проблем. Остаются в прошлом конфликты и разногласия, торжествуют взаимное доверие, искренность, привязанность и забота друг о друге. Это удачный день для начала нового дела – строительства, ремонта жилища, обновления интерьера. Можно также строить долгосрочные планы, касающиеся учебы, далеких поездок, начала собственного бизнеса.

Избегайте опасных путешествий и будьте внимательны на дорогах: неприятные ситуации не исключены. Эмоциональный фон будет весьма напряженным, что скажется, в первую очередь, на ваших отношениях с коллегами и деловыми партнерами.