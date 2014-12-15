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Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США

Limon.ee
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Валерий Леонтьев отказался продавать свои апартаменты в Майами и возвращаться в Россию. Прославленный исполнитель объяснил, почему не хочет жить на Рублевке.

В СМИ ходят упорные слухи, будто Валерий Леонтьев вслед за своей коллегой, певицей Ириной Аллегровой, собирается расстаться с жилплощадью в Майами и переезжает на Рублевку. Журналисты связались с 67-летним исполнителем, чтобы из первых рук узнать, правдива ли эта информация. Оказалось, что нет.

"В ближайшее время ничего продавать не собираюсь. О Рублевке тоже не думаю. Не потяну! В Майами проще гораздо: раз в десять", – признался Леонтьев. Интересно. что свой особняк в Америке артист ласково называет "домиком в деревне". Наведывается туда Леонтьев регулярно: по три-четыре раза в год. Вот и в феврале он отдыхал там больше месяца.

О своем жилище Валерий тщательно заботится. "Я забор покрасил в белый цвет. У меня белый балкон и забор теперь такой же. Хотя любимый цвет у меня – черный. Но не покрашу же я забор черной краской! Еще не так поймут!" – цитирует Валерия Леонтьева "Собеседник".

К слову, именно в Майами популярный российский исполнитель встретил Новый год. По признанию Леонтьева, на их американском столе были исключительно русские блюда – и оливье, и селедка под шубой, и картошка. "Жареную картошку, кстати, люблю больше всего. Могу встать среди ночи только ради того, чтобы пожарить ее. Мелко нарезать, часто переворачивать, следить, чтобы каждая долька покрылась хрустящей корочкой – вкуснее ничего и вообразить нельзя! К счастью, на фигуре это не сказывается – лишний вес остается на сцене", – признался артист.

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