Авиакомпания Nordica сделала жителям Эстонии предложение, от которого сложно отказаться!

Это и бросается в глаза в социальных сетях, где тоже появляются данные баннеры.
«Живи в Эстонии. Воспользуйся Европой!» - так звучит слоган рекламной кампании на русском языке.
Смотрите фото вверху новости!
Эстонская национальная авиакомпания – Nordica – появилась год назад после банкротства Estonian Air. Свой первый день рождения фирма празднует сейчас. По этому случаю приготовлена забавная рекламная компания. Тут не сложности перевода, а креативность эстонских копирайтеров.
Это и бросается в глаза в социальных сетях, где тоже появляются данные баннеры.
«Живи в Эстонии. Воспользуйся Европой!» - так звучит слоган рекламной кампании на русском языке.
Смотрите фото вверху новости!
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