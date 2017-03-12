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Авиакомпания Nordica сделала жителям Эстонии предложение, от которого сложно отказаться!

Limon.ee
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Эстонская национальная авиакомпания – Nordica – появилась год назад после банкротства Estonian Air. Свой первый день рождения фирма празднует сейчас. По этому случаю приготовлена забавная рекламная компания. Тут не сложности перевода, а креативность эстонских копирайтеров.

Это и бросается в глаза в социальных сетях, где тоже появляются данные баннеры.

«Живи в Эстонии. Воспользуйся Европой!» - так звучит слоган рекламной кампании на русском языке.

Смотрите фото вверху новости! 

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