Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Фадеева возмутило лицемерие Познера после извинений того на шоу «Минута славы»

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался по поводу извинений Владимира Познера и Ренаты Литвиновой перед танцором-инвалидом Евгением Смирновым на передаче "Минута славы". Деятель искусства усомнился в искренности членов жюри.

Скандал, в центре которого оказались двое членов жюри "Минуты славы" и танцор-инвалид, задел многих известных деятелей шоу-бизнеса. Среди тех, кто пожелал высказаться по этому поводу, оказался и продюсер Максим Фадеев.

Он оценил извинения Познера и Литвиновой, которые те принесли танцору во время записи последней передачи. По его словам, за подобные "этюды" даже на первом курсе актерского факультета поставили бы "двойку".

"Мне показалось, г-н Познер шел извиняться и смотреть в глаза Жене нехотя и сутулясь от неловкости. Я думаю, его заблаговременно проинструктировали руководители канала относительно всей его речи", – считает Фадеев. Он предположил, что Познер даже не осознал последствий того, что наговорил танцору во время записи прошлой передачи.

С критикой Фадеев набросился и на Литвинову. "Обратите также внимание, что когда Женя начинал говорить, то Познер, то Литвинова его постоянно перебивали. Потому что боялись, что он опять скажет правду", – считает продюсер.

По словам Фадеева, все, что происходило в этот момент в эфире, было безобразно и против. "Самое главное, что в этом не было искренности", – кратко резюмировал он.

Напомним, скандал на "Минуте славы" случился после выступления танцора-инвалида Евгения Смирнова – молодой человек лишился ноги в результате аварии, но решил продолжить танцевать. Его выступления раскритиковали члены жюри Владимир Познера и Рената Литвинова. Последняя и вовсе предложила "ампутанту" пристегнуть ногу на место потерянной во время ДТП.

Портал Limon.ee уже показывал видео этих извинений. Если не видели, смотрите ниже!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАизвинениямаксиммаксим фадеевминута славыскандалфадеев
По теме
Видео: Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором

Видео: Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором 1

Судьи передачи "Минута славы" Владимир Познер и Рената Литвинова извинились перед танцором-инвалидом Евгением Смирновым. Мужчина выступил на программе с танцевальным номером, но члены жюри достаточно строго его оценили, передает Дни.ру. Танцор-инвалид об увольнении сотрудника «Минуты славы»: убрать надо было Ренату

Танцор-инвалид об увольнении сотрудника «Минуты славы»: убрать надо было Ренату 3

Участник шоу "Минута славы", танцор, лишившийся одной ноги, Евгений Смирнов прокомментировал увольнение Первым каналом сотрудника, который отсматривал скандальный выпуск программы с участием Смирнова перед эфиром, передает Life. 
Завидуем молча!
эксклюзив на limon.ee
мнение
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:18
Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова
17:17
Фадеева возмутило лицемерие Познера после извинений того на шоу «Минута славы»
16:46
Елена Ваенга устроила скандал из-за оголенной груди
16:16
Певица Лолита запомнит эту вещь в Таллинне надолго. Она даже не думала, что так бывает!
15:45
Обалдеть! Светлана Лобода во время выступления летала по залу и крутила сальто в воздухе (видео)
15:15
Как жил покойный 16-летний сын Андрея Разина
14:44
Настя Каменских снова показала кольцо на безымянном пальце
14:14
СМИ: суррогатная мать вот-вот родит Роналду двойню
13:43
Родители, что вы творите? Звездный эстонский фотограф вспомнил, как его в детстве избивали до крови
13:13
Евгений Криштафович рассказал, что делать, если тебя поймала полиция с косяком в кармане или во рту (видео)
12:42
Фото: Дима Билан шокировал бритой головой
12:32
Ученые: человек может по-настоящему полюбить лишь дважды в жизни
12:12
Анастасию Волочкову застали в ванной в тот момент, когда балерина была без белья (фото)
11:41
Скончался 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина
11:14
Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака: что ждать от этого воскресенья?
16:55
В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)
16:43
Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)
16:36
Видео: Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором (1)
16:13
Арина Шарапова удивила поклонников результатами омоложения (фото)
16:00
Садальский: Довлатова беременна от меня (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

17:18
Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова
15:45
По этим симптомам можно с точностью 93% предсказать, что пара разойдется!
14:35
Восемь вещей, о которых категорически нельзя говорить при ребенке
13:37
Маленькие порции приводят к набору лишнего веса
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Как жил покойный 16-летний сын Андрея Разина
Певица Лолита запомнит эту вещь в Таллинне надолго. Она даже не думала, что так бывает!
Скончался 16-летний сын продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина
Анастасию Волочкову застали в ванной в тот момент, когда балерина была без белья (фото)
Евгений Криштафович рассказал, что делать, если тебя поймала полиция с косяком в кармане или во рту (видео)
Топ комментариев
Такой вы ее еще не видели! Раритетный снимок Керсти Кальюлайд поставил Сеть на уши (фото)(7)
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(6)
Скорее проверьте: ученые установили связь между интеллектом и размером полового органа(5)
Фотограф застукал возлюбленную Таави Рыйваса в пикантный момент(5)
Лолита раскрыла сексуальную ориентацию Александра Васильева(4)
CмотриЦеликом
В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)

В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту

Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту

10. мар
Божечки! Дьявольский смех Терезы Мэй стал хитом Сети (видео)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Eesti laulактрисавидеогороскопгрудьевровидениеженщинажизньзвездазвездызодиакконкурсконцертмартольга бузовапевицапусть говорятроссиясексскандалсмотриснимокталлиннфотошоуэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees