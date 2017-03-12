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Как жил покойный 16-летний сын Андрея Разина

Limon.ee
Limon.ee
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Внезапная смерть 16-летнего парня стала шоком для всех. Тяжелее всего отцу, который в Саше души не чаял.

Хоронить родителям своих детей – самое страшное горе. Трудно найти слова утешения для отца, который рыдает над гробом своего сына. Сына, которого считал ангелом, пишут Dni.ru.

Трагедия в семье продюсера, музыканта и основателя группы "Ласковый май" разыгралась в солнечный мартовский день. 16-летний Саша Разин гулял со своей девушкой – говорили об учебе, о планах на лето, ближайших концертах. Внезапно парню стало плохо. Подруга не растерялась, вызвала скорую. Врачи приехали быстро, доставили молодого человека в больницу, где пытались спасти его жизнь на протяжении двух часов. Увы, безуспешно – говорят, у подростка случился сердечный приступ.

О трагедии поклонники Андрея Разины узнали от его спутницы – певица Натальи Грозовской. "Друзья, у нас горе... Умер сын Андрея Разина... Саша Разин... Помолитесь, пожалуйста, об упокоении его души...", – написала она на своей странице в социальной сети. Подтвердил эту грустную новость и сам Андрей Разин. "Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное, Сашуля", – подписал он снимок, на котором вместе с Сашей стоит возле красивой машины.

Автомобили были одной из страстей сына Разина. Как и все подростки, он обожал их – знал марки, разбирался в устройстве. На его странице в социальной сети много кадров именно с машинами. А сам гонял по Москве на мотоцикле – подарке отца, отдыхал на море, ходил с друзьями в клубы…

Но, очевидно, мажором Саша не был, рос скромным парнем. В интернете он проводил мало времени, предпочитая реальную жизнь и реальных людей. Достаточно посмотреть на страницы, которые были в закладках у Александра в социальной сети, чтобы узнать о его интересах – "Моя Москва", "Киномания", "Европейский футбол", "Клубная музыка", "Христианство", "Спорт – это жизнь"…

Разин в младшем сыне души не чаял. В 2009 году Андрей перевез сына из столицы России в Сочи – подальше от свиного гриппа, об угрозе которого тогда как твердили. В городе у моря мальчик и пошел в третий класс. Но потом, когда угроза эпидемии миновала, отец перевез Сашу обратно в Москву.

На странице экс-солиста группы "Ласковый май" большая часть снимков – именно с Сашей. Хотя он – не единственный ребенок экс-солиста "Ласкового мая". Андрей младшеньким гордился, радовался его успехам, рассказывал о победах. Вот кадр, где сын стал гостем модной телепередачи "Тринадцать рассерженных зрителей".

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