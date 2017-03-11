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Певица Лолита запомнит эту вещь в Таллинне надолго. Она даже не думала, что так бывает!

Limon.ee
Limon.ee
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На прошлой неделе в Таллинне с успехом выступила любимица публики — талантливая и раскрепощенная, обаятельная женщина без комплексов — ЛОЛИТА.

За короткий визит в эстонскую столицу певица успела поиграть с попугаем в клетке. Заставить его разговаривать или петь так не удалось. Но это далеко не всё, что порадовало артистку. Лолита в восторге от бесплатного общественного транспорта в Таллинне. Артистка даже предложила, что Московской области следует задуматься об этом же.

Артистка получила не совсем точную информацию об общественном транспорте. Почему-то Лолита подумала, что общественный транспорт бесплатный по всей Эстонии, но это далеко не так.

Читайте сами!

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