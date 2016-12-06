Елена Ваенга устроила скандал из-за оголенной груди

Одна подписчица звезды не согласилась с ее мнением. Ваенга вступила с ней в спор. Увидев откровенный снимок Никки Минаж, Елена Ваенга возмутилась и заявила, что в погоне за модой некоторые люди сошли с ума. Одна из подписчиц не согласилась с ее мнением, заявив, что Никки Минаж вдохновилась произведением художника Пабло Пикассо, когда придумывала свой пикантный наряд. Подписчица считает, что Никки Минаж уверена в себе, свободна в своем самовыражении, а Елене Ваенге этого не хватает. Артистка оскорбилась и заявила, что хорошо, что ее воспитали правильно, а фолловеру пожелала, чтобы "это был свадебный костюм вашей дочки", тем самым подчеркнув, что только тогда девушка поймет, что подобный наряд весьма неуместен и откровенен для появления на публике, пишет 7d.org.ua.