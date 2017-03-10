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Настя Каменских снова показала кольцо на безымянном пальце

Limon.ee
Limon.ee
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Настя Каменских снова спровоцировала слухи о помолвке. Артистка показала кольцо на безымянном пальце правой руки. Слухи о скорой свадьбе Насти и Потапа начались сразу после того, как в прессу попала информация о разводе артиста.

Впрочем, ранее их с Настей называли любовниками. Сами певцы ситуацию не комментируют. Однако многие фанаты уверены – торжество не за горами и считают, что колечко на пальце Насти это подтверждает. По слухам, они с Потапом уже построили дом, пишет 7d.org.ua.

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