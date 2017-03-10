Настя Каменских снова показала кольцо на безымянном пальце

Впрочем, ранее их с Настей называли любовниками. Сами певцы ситуацию не комментируют. Однако многие фанаты уверены – торжество не за горами и считают, что колечко на пальце Насти это подтверждает. По слухам, они с Потапом уже построили дом, пишет 7d.org.ua.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Mar 10, 2017 at 12:54am PST