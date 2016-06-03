Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака: что ждать от этого воскресенья?

Несколько более сложная ситуация складывается в деловой сфере. Здесь возможно обострение противоречий, появление новых препятствий на пути. Нежелательно рисковать, начинать работу над новыми проектами, а также заключать сомнительные сделки – есть опасность потерять крупную сумму, пишет Dvorec.ru.

Овен

Жизненный потенциал снижен, и настроение оставляет желать лучшего. Сегодня Овны более обычного раздражительны и нетерпеливы, поэтому им будет нелегко поладить со старшими родственниками, деловыми партнерами и начальством. Трудно совладать с желанием критиковать любимого человека, руководить его поступками – это может стать причиной разлада в любовных отношениях.

Вероятен успех в самостоятельной работе, реализация самых сложных планов не вызовет затруднений, если работать над ними вы будете в одиночку. Посещение многолюдных собраний и общественных мероприятий позволит реализовать свой творческий потенциал и завести полезные знакомства.

Телец

Поберегите себя – день связан со снижением жизненного потенциала, есть вероятность травм и заболеваний. Настроение будет нестабильным, приступы раздражительности могут стать причиной ухудшения отношений с близкими людьми. Ваша повышенная требовательность к окружающим, нежелание идти на уступки и признавать собственные ошибки – это факторы, которые помешают достичь гармонии в семье.

С профессиональной точки зрения день хорош чрезвычайно. Есть шанс укрепить свои позиции, достичь всех поставленных целей и заключить сделки, сулящие значительную прибыль. Кроме того, возможны выгодные покупки и ценные подарки.

Близнецы

Близнецам не стоит переоценивать свои возможности. Сегодня вам предстоит решить немало проблем, и вы поступите мудро, если постараетесь найти помощников и союзников. Недоброжелатели не станут напоминать о себе, но обстоятельства могут складываться не самым благоприятным для вас образом, поэтому легким день вряд ли можно назвать. Возможны значительные расходы.

Самочувствие нестабильно, не исключены обострения хронических заболеваний, головные боли, простуды. Время, проведенное в компании близких людей, будет способствовать стабилизации эмоционального фона, позволит забыть о профессиональных трудностях.

Рак

Умение поддерживать доброжелательные отношения с коллегами и деловыми партнерами сегодня очень пригодится Ракам. В одиночку справиться с профессиональными проблемами практически невозможно, а вот своевременное появление союзников и добровольных помощников в корне изменит ситуацию. Это не лучший день для того, чтобы решать финансовые вопросы, делать крупные покупки или инвестиции.

Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, переутомление вам не грозит. Можно заниматься домашними делами, оказывать помощь членам семьи. Любимый человек нуждается в одобрении и моральной поддержке, на которые тоже не следует скупиться, если вы не хотите возвращения старых проблем.

Лев

Львы более обычного эмоциональны и склонны все происходящее видеть в мрачном свете, поэтому вряд ли смогут правильно оценить все возможности и перспективы, которые открывает этот день. Чрезвычайно важны трезвый взгляд на вещи, холодный расчет, умение взвесить все «за» и «против» прежде, чем будет принято окончательное решение. Не стоит полагаться на свою интуицию – сегодня она является пленницей ваших иллюзий и вряд ли сможет дать толковые подсказки.

Забота родственников не знает границ, а потому порой будет казаться вам утомительной. Не доводите дело до конфликтов и ссор, будьте терпеливы. Нежелательно обсуждать давние проблемы, выяснять отношения с любимым человеком – сегодня вам трудно будет услышать собеседника, понять его точку зрения.

Дева

Профессиональные проблемы будут не столько серьезными, сколько многочисленными, поэтому день может показаться весьма утомительным. Хороший способ сбросить эмоциональное напряжение – небольшая поездка или смена обстановки; новые впечатления будут приятными и помогут настроиться на более оптимистический лад. Финансовая ситуация не вызывает беспокойства, можно делать небольшие покупки.

Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций на сферу личных отношений, что благотворно скажется на общении с любимым человеком и членами семьи. Не скупитесь на знаки внимания и проявления заботы – люди, которые вам дороги, будут им только рады.

Весы

Весы в этот день смогут решить многие профессиональные проблемы и подняться по служебной лестнице. Это прекрасный день для проявления творческого потенциала, деловых качеств и организаторских способностей. Своевременно принятые решения избавят вас от финансовых проблем, помогут избежать напрасных расходов. Будут удачными крупные покупки, особое внимание следует обратить на антикварную мебель и предметы искусства.

В поездках нужна осторожность; будьте готовы к непредвиденным задержкам в пути, а также проблемам юридического характера. Отношения с родственниками наладятся после того, как вы делом докажете свою готовность к уступкам и компромиссам.

Скорпион

Сложный день, однако все же не лишенный влияния позитивных тенденций. Ваша задача – быстро и, по возможности, верно ориентироваться в сложных ситуациях, избегая опрометчивых поступков и сомнительных контактов. Возможно восстановление деловых отношений с проверенными партнерами – но уже на новых, ваших условиях. Не позволяйте окружающим манипулировать вами, будьте внимательны к подсказкам собственной интуиции.

Долгие поездки нежелательны. Отправляясь в путь с намерением развеяться и развлечься, будьте готовы к тому, что увеселительное путешествие превратится в марафон по преодолению разнообразных трудностей. Весьма сложно завоевать одобрение родственников, зато на критику они наверняка не поскупятся.

Стрелец

Трудности и проблемы сосредоточены в деловой сфере, и наиболее сложным представляется финансовый вопрос. Вы склонны переоценивать свои возможности, делать слишком дорогие покупки и швырять деньги на ветер; проявите немного благоразумия и воздержитесь от легкомысленных поступков. Отношения с коллегами наладятся, как только вы явно выкажете свое стремление положить конец соперничеству и приступить к плодотворной совместной работе.

В сфере личных отношений ситуация складывается благоприятная. Вам присущи развитая интуиция, умение догадываться о желаниях и потребностях близких людей – все это позволит избежать конфликтов и просто получить удовольствие от общения.

Козерог

Спокойный и весьма удачный день, который не готовит вам ни сложных испытаний, ни непреодолимых трудностей. Пришло время пожинать плоды своих трудов, подводить итоги проделанной работы, ставить новые цели. Хорошо складываются отношения с коллегами, вам без труда удастся завоевать одобрение руководства и поддержку влиятельных людей. Возможны небольшие денежные поступления.

Вполне гармоничной будет атмосфера в семье, вы легко найдете общий язык с родственниками и любимым человеком. Это хороший день для отдыха в обществе друзей, посещения увеселительных мероприятий – чувство меры вам не изменит. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания маловероятны.

Водолей

Будьте разборчивы в контактах: сомнительные знакомства представляют определенную угрозу. Нежелательно посещение многолюдных собраний, а также активное участие в мероприятиях, связанных с высокой физической активностью – например, соревнованиях по экстремальным видам спорта, долгих походах, автогонках. Поездки по привычным и хорошо изученным маршрутам сложатся неплохо, а вот свой пыл первооткрывателя лучше поумерить и отложить поиск новых путей до более благоприятного момента.

В деловой сфере позитивное влияние звезд достаточно сильно, многие давние проблемы могут быть легко решены благодаря своевременному проявлению инициативы и творческому подходу. В области личных привязанностей важна верность традициям; ошибкой будет попытка коренным образом изменить отношения с любимым человеком.

Рыбы

Спокойствие и верность принятым решениям – вот обязательные условия вашего успеха сегодня. Недоброжелатели не раз попытаются сбить вас с избранного пути, суля золотые горы и обещая легкие победы. Старайтесь смотреть на вещи реально, не переоценивая собственных возможностей. Поддержка давних союзников будет особенно важна для тех, кто планирует в этот день проводить деловые переговоры или обсуждать переход на новое место работы.

В личных отношениях значительные перемены могут произойти только по вашей инициативе. Не бойтесь выступать с предложениями – они наверняка будут приняты благосклонно. День подходит для занятий спортом, активного отдыха не природе, а также небольших путешествий.