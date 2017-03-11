В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)

В Facebook он отметил, что предварительно мозг был поджарен на костре, пишет Лента.ру.

Человеческим мозгом Аслана угостил представитель индуистской религиозной секты агори, практикующей ритуальный каннибализм, о которой он снимал репортаж. В ходе передачи ведущего обтерли прахом умершего, а ему на голову надели венец из костей и челюсти. Кроме того, в программе показали, как один из агори обгладывает останки.

Выпуск вызвал шквал критики со стороны индуистов. Как сообщает The Washington Post, Аслана обвинили в ошибочном понимании индусов и осквернении их культуры. На CNN ополчились пользователи социальных сетей, обвинившие канал в желании сделать рейтинг за счет шокирующих кадров.