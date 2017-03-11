Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Говоря о Южной Корее в прямо эфире мировых новостей ВВС по вебкамере Келли не ожидал, что в его комнату ворвутся дети. Сначала зашла старшенькая, а за ней на ходунках примчался младшенький. Еще смешнее стало тогда, когда за ними ворвалась женщина — видимо, няня, — и начала утаскивать обратно, причем стараясь быть незаметной.