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Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

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Когда ты в прямом эфире, никогда нельзя вернуться назад и исправить ошибку…Так случилось и с экспертом телеканала ВВС профессором Робертом Келли, пишет Soulpost.

Говоря о Южной Корее в прямо эфире мировых новостей ВВС по вебкамере Келли не ожидал, что в его комнату ворвутся дети. Сначала зашла старшенькая, а за ней на ходунках примчался младшенький. Еще смешнее стало тогда, когда за ними ворвалась женщина — видимо, няня, — и начала утаскивать обратно, причем стараясь быть незаметной.

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