Арина Шарапова удивила поклонников результатами омоложения (фото)

Звезда поделилась снимком, сделанным, вероятно, во время ведения ею одного из эфиров программы «Доброе утро!». На нем Арина Шарапова, которой в мае этого года исполнится 56 лет, выглядит юной, цветущей женщиной. Как она добилась таких потрясающих результатов, телеведущая не рассказывает. Вместо этого она просит поклонников оценить, идут ли ей новые очки, которые она носит в качестве украшения. «Очки без диоптрий - как украшение», - прокомментировала снимок Арина Шарапова.

Подписчики звезды пришли в восторг от ее весенней свежести и невероятной молодости. Они сделали Арине Аяновне массу комплиментов и признались, что считают ее эталоном женственности и красоты.

A post shared by Arina Sharapova (@arinasharapova1tv) on Mar 9, 2017 at 12:32pm PST

«Изумительно, Арина!», «Ариночка! Я тебя просто обожаю! Ты умничка! Позитив, стабильность, уравновешенность - вот чем от тебя веет!», «Такая вы помолодевшая! Сегодня на экране увидела - выглядите просто супер», «Конечно, это украшение уже необходимо для тех, кто мало спит, а вставать рано. А выглядеть надо так, как Арина, словно она спит девять часов в сутки и работает один раз в неделю», «Вы очень клевая», «Арина, для меня вы эталон женственности и красоты», - восторгаются преображением телеведущей ее поклонники.

Стоит отметить, что телезвезда никогда не скрывала свой возраст и гордится тем, что она бабушка двух замечательных мальчишек – 11-летнего Никиты и восьмилетнего Степана.