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Ее сын плохо вел себя в школе. Теперь родители со всего мира аплодируют тому, как она его наказала!

Limon.ee
Limon.ee
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Наверняка каждый из нас может вспомнить ситуацию, когда за плохое поведение получал замечание в дневник, выговор или вызов родителей в школу, пишет Маркетиум.

Некоторые учителя даже выгоняли особо злонравных учеников со своих уроков. Но этот парень однозначно перешел все допустимые границы. За плохое поведение его лишили возможности посещать школу несколько дней в неделю! Узнав об этом, мать приняла решительные меры…

Решением администрации школы, 16-летнего Ника допускали к урокам лишь по понедельникам и вторникам. Женщина не смогла смириться с тем, что, пока она будет на работе, ее сын будет бездельничать дома, поэтому сделала следующее…

Вместо того чтобы устраивать сыну скандал, она написала пост на «Фейсбуке», в котором объяснила, что ее сын настолько вежливый и добросердечный подросток, что готов работать на любой должности совершенно бесплатно. Конечно, парень и понятия не имел, какой сюрприз приготовила ему мать.

Запись Донны заинтересовала владельца ближайшего кафе, и он написал женщине, что ее сын может приступать к работе уже на следующий день. Естественно, такой сюрприз не обрадовал парня, но мать была непреклонна, и Ник был вынужден пойти работать.

На удивление, парень нашел общий язык с начальством, а работа ему очень понравилась. Вскоре он даже записался на собеседование в кафе той же сети и получил лучшую должность!

Кроме того, что парень получил от владельца кафе замечательные характеристики, которые безусловно пригодятся ему в поисках следующей работы, он еще и спас жизнь старушке! Пожилая посетительница кафе написала, что, когда у нее закружилась голова и она потеряла сознание, именно Ник первым бросился оказывать ей помощь. С такими рекомендациями парень точно сможет найти работу своей мечты.

Поступок матери лучше любых нравоучений научил Ника ответственности, вежливости и пунктуальности. Парень понял, каким трудом дается любая работа, и наверняка теперь будет больше ценить школу...

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