Ее сын плохо вел себя в школе. Теперь родители со всего мира аплодируют тому, как она его наказала!

Некоторые учителя даже выгоняли особо злонравных учеников со своих уроков. Но этот парень однозначно перешел все допустимые границы. За плохое поведение его лишили возможности посещать школу несколько дней в неделю! Узнав об этом, мать приняла решительные меры…

Решением администрации школы, 16-летнего Ника допускали к урокам лишь по понедельникам и вторникам. Женщина не смогла смириться с тем, что, пока она будет на работе, ее сын будет бездельничать дома, поэтому сделала следующее…

Вместо того чтобы устраивать сыну скандал, она написала пост на «Фейсбуке», в котором объяснила, что ее сын настолько вежливый и добросердечный подросток, что готов работать на любой должности совершенно бесплатно. Конечно, парень и понятия не имел, какой сюрприз приготовила ему мать.

Запись Донны заинтересовала владельца ближайшего кафе, и он написал женщине, что ее сын может приступать к работе уже на следующий день. Естественно, такой сюрприз не обрадовал парня, но мать была непреклонна, и Ник был вынужден пойти работать.

На удивление, парень нашел общий язык с начальством, а работа ему очень понравилась. Вскоре он даже записался на собеседование в кафе той же сети и получил лучшую должность!

Кроме того, что парень получил от владельца кафе замечательные характеристики, которые безусловно пригодятся ему в поисках следующей работы, он еще и спас жизнь старушке! Пожилая посетительница кафе написала, что, когда у нее закружилась голова и она потеряла сознание, именно Ник первым бросился оказывать ей помощь. С такими рекомендациями парень точно сможет найти работу своей мечты.

Поступок матери лучше любых нравоучений научил Ника ответственности, вежливости и пунктуальности. Парень понял, каким трудом дается любая работа, и наверняка теперь будет больше ценить школу...