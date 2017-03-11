Вот чем занимается младшая дочь Дональда Трампа, пока вся семья работает (фото)

Тиффани и Иванка Трамп. Фото: Scanpix/REUTERS

"Младший сын Трампа 10-летний Бэррон еще слишком мал, чтобы участвовать в политике. А вот Тиффани, младшая дочь президента США, просто не хочет ввязываться в эти игры: сейчас она готовится к поступлению в Гарвард и проводит время со своим бойфрендом Россом Механиком", – пишет peopletalk.

Тиффани Трамп и Росс Механик. Фото: Scanpix/Sipa USA

Недавно они посетили маленькое госудрство Белиз на берегу Карибского моря. Влюбленные занимались снорклингом (подводным плаванием с ластами и трубкой) и ходили по канатной дороге. Подписчики Тиффани очень удивились – раньше она делилась снимками только со светских мероприятий. Видимо, ей надоело постоянно находиться в высшем обществе и она сбежала в тихое место, подальше от политики и общественного мнения.

Тиффани Трамп и Росс Механик. Фото: Scanpix/SIPA

Напомним, Тиффани – дочь Дональда Трампа от брака с американской актрисой Марлой Мейплз. Через пять лет после ее рождения Трамп ушел от Марлы.