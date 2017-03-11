Видео: на премьере «Кинг-Конга» загорелась гигантская статуя гориллы

Премьера картины, на которую собрались местные знаменитости и партийные чиновники, состоялась недалеко от торгового центра. Одна из декораций, за которую "держался" Кинг-Конг загорелась прямо во время речи диктора. Сначала гости восприняли происходящее как часть шоу, но спустя несколько минут заполыхала уже вся статуя. После этого зрители начали паниковать

К счастью, сотрудники торгового центра успели оперативно вызвать пожарных, которые, в свою очередь, быстро справились с пламенем. В результате случившегося никто не пострадал.

В пресс-службе торгового центра объяснили произошедшее ошибкой танцора с факелами, который случайно поджег фигуру Кинг-Конга.