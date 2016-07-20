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Отец Максима Виторгана рассказал, что на самом деле думает о его семье с Ксенией Собчак

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Актер Эммануил Виторган признался, что брак сына Максима с телеведущей Ксенией Собчак стал для него полной неожиданностью. Артист безумно рад появлению на свет внука Платона, пишет Дни.ру.

"Знаете, то, что случилось в наших семьях, было крайне неожиданно. Я был знаком с родителями Ксюши (Людмила Нарусова и Анатолий Собчак), они приходили ко мне на спектакли в Ленинградский театр Ленинского комсомола. Поэтому и ее знаю еще совсем девочкой, – рассказал Эммануил. – Она воспитывалась у замечательных родителей. И вот такое чудо – произведен на свет потрясающий пацаненок".

Актер уверен, что Платон – совершенно особенный ребенок. "Помню, ему еще две недели не исполнилось, а у него уже такой взгляд стал осмысленный. Смотрит в ту сторону, откуда звук раздается – и такие умные глазки! Поколение нынешних новорожденных удивительное".

Конечно же, неудивительно, что у таких талантливых родителей достаточно способный малыш. "Такое ощущение, что у него уже разум работает, – цитирует Виторгана Sobesednik.ru. – Поверьте, я ничуть не преувеличиваю, просто мы ошарашены. К сожалению, не так часто встречаемся, потому что занятость огромная и у ребят, и у нас. Но очень рады, когда есть возможность приехать и сказать этому пацаненку: "Дай Бог тебе!".

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