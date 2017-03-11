Недавно певица выступила с сольным концертом в Крокус Сити Холл, где зрители приняли ее на ура. Артистка, которая гордится отсутствием комплексов, обсудила коллегу по шоу-бизнесу историка моды Александра Васильева. Он говорит, что после 50 женщинам ничего нельзя – ни ноги показывать, ни руки, ни грудь. Но, по мнению Лолиты, Васильев никогда женщину не знал, и не может об этом судить. Стоит отметить, что многие поклонники ее поддержали.