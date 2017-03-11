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Ольгу Бузову срочно госпитализировали с осложнениями (фото)

Limon.ee
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Телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова доставлена в одну из частных клиник Москвы. Как оказалось, у звезды внезапно поднялась температура до 39,7 градусов.

Врачи диагностировали у Ольги обычную простуду. Оказалось, что заболевание осложнилось серьезным переутомлением девушки. Бузова призналась, что уже несколько месяцев спит не более двух-трех часов в сутки. Как сообщает Life.ru, у постели ведущей теперь дежурят врачи, а сама она лежит под капельницей.

PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал подробности случившегося. "Сегодня ночью Ольгу увезли... Мы думаем, что ее продуло в Самаре в поезде, потому что уже на мастер-классе Оле нездоровилось".

По словам представителя звезды, на два дня ведущей пришлось отменить все съемки, репетиции и выступления. "Надеюсь, на дольше ничего переносить не придется", – добавил он.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

Напомним, Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым в декабре 2016 года. Ведущая довольно тяжело переживала разрыв. Поклонники не раз замечали, что она выглядит осунувшейся и усталой. Как-то раз она даже упала в обморок на сцене.

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