Именно это событие решили обсудить в студии «Kolmeraudses» на TV3. В дискуссии участвовали ведущий передачи Михкель Рауд, реформистка Йоко Алендер и депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон.

Михкель Рауд задал Мадисону довольно провокационный вопрос: «Яак, в августе гомосексуалисты выйдут на улицы Таллинна. Что это – демократический процесс или очередная попытка пропаганды гомосексуализма?».

«Одно не исключает другого», – ответил Мадисон и добавил, что консерваторы всегда подчеркивали конституционные права общества, в числе которых – право свободно выражать свое мнение. По словам Мадисона, вопрос только в том, чего они хотят достичь. Сам на этот вопрос Яак ответить не смог, однако добавил, что сам он гомосексуалистом не является.

Член Рийгикогу от партии Реформ Йоко Алендер в ходе обсуждения отметила, что решительно приветствует факт того, что люди стали смело высказывать свое мнение.

Напомним, что 1 марта организаторы парада сообщили на своей странице в Facebook, что Tallinn Pride состоится 12 августа.

"Tallinn Pride — это часть всемирного движения Pride, цель которого — увеличить зримость секс-меньшинств в обществе посредством позитивных мероприятий, в рамках которых каждый может проявить себя тем, кем он себя ощущает" , — говорится на странице мероприятия в Facebook.

Парад Tallinn Pride проводился в 2004-2007 годах, тогда участникам парада чинили препятствия консервативно настроенные люди, однако в 2007 году парад с точки зрения полиции прошел спокойно, был задержан только один агрессивно настроенный нарушитель правопорядка.