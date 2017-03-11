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Вскапывая огород, они заметили старую консервную банку. Ее содержимое повергло пару в шок!

Limon.ee
Limon.ee
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Только представь: прогуливаешься ты по своему участку и вдруг случайно натыкаешься на настоящий клад. При этом стоимость находки настолько огромная, что до конца жизни ты можешь не беспокоиться о своем благосостоянии…

Именно такая история случилась с одной парой, которая живет где-то на севере Калифорнии. После того как они нашли клад, муж и жена решили оставить свои имена и точное место проживания в секрете, пишет binokl.cc.

Они просто осматривали свой участок, когда обратили внимание на то, что в земле лежит консервная банка. Подняв ее, пара заметила еще несколько штук. Внутри этих банок оказались монеты, сделанные из чистого золота.

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Все монеты отчеканены в XIX веке. В то время в Калифорнии была в разгаре та самая золотая лихорадка. Наверное, какой-то коллекционер решил приберечь монеты на будущее, но по неизвестной причине клад остался без прежнего хозяина.

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Общая стоимость монет по самым скромным оценкам составит 10 миллионов долларов. Нынешние владельцы богатства говорят, что часть денег оставят себе, чтобы оплачивать счета до конца своей жизни. Остальную сумму они собираются отдать на благотворительность.

По-моему, эти монеты попали в правильные руки. По крайней мере мне нравится, как собираются использовать их новые владельцы.

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