Вот что случится с вашим телом завтра, если сегодня вы заснете голышом

Но знаете ли вы, что спать нагишом ещё полезнее, чем в одежде?

Сон без одежды имеет массу физических и психологических плюсов!

Вот лишь некоторые из них:

Крепкий сон

Люди, которые спят голыми, спят крепче, чем те, кто спит в одежде. Во сне температура тела понижается, а одежда нарушает этот естественный цикл. В результате вы ворочаетесь, и ваш сон прерывается. Если же спать нагишом, то этих проблем не будет, и вы будете спать, как младенец.

Защита от бактерий

Сон в голом виде препятствует росту грибков и бактерий. Кроме того, на голом теле пот сразу высыхает, и вы чувствуете себя комфортнее.

Похудение

Когда вы спите нагишом, у вас понижается уровень кортизола и улучшается сон, а это способствует похудению. Хотите сбросить вес — откажитесь от пижамы.

Лучшее самочувствие

Контакт кожа к коже приводит к выделению гормонов любви типа окситоцина и повышает чувственность ваших отношений с партнёром. Кроме того, это укрепляет чувства доверия и близости, а также понижает сердцебиение.

Приток энергии

Хороший, крепкий сон повышает уровень энергии, и в итоге у вас не заканчиваются силы посреди дня.

Утоление боли

Сон голышом способствует кровообращению и утоляет боль, особенно в области живота. А когда вы чувствуете себя уютно и у вас ничего не болит, вы крепче спите.

Восстановление кожи.

Сон нагишом способствует восстановительным процессам кожи, потому что сальные железы работают в полную силу, а кожа быстрее усваивает питательные вещества. В результате повышается скорость обмена веществ.

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