Новое эстонское шоу с участием Анне Вески омрачено скандалом: телеканал принес извинения

Совсем недавно в эфир TV3 вышла новая передача «Sõidud Taukariga» (аналог шоу международного формата «Carpool Karaoke» - Прим.ред.), ведущим которой стал известный эстонский певец Карл-Эрик Таукар. Суть шоу заключается в том, что ведущий, выступающий в роли водителя, и звезда катаются по городу на автомобиле, распевают песни и веселятся. Первым гостем новой передачи стала всеми любимая певица Анне Вески, однако в соцсетях обсуждали не ее вокальные данные, а неподобающее поведение ведущего.

Карл-Эрик Таукар. Фото: TV3

Как заметили тысячи внимательных зрителей, во время езды Карл-Эрик Таукар неоднократно снимал руки с руля Peugeot 3008, в то время как автомобиль продолжал движение.

«Такие действия, безусловно, предосудительны», - подтвердил директор канала TV3 Прийт Лейто.

«Подготовка к передаче проходит основательно и безопасность во время вождения – наш главный приоритет. Правда в том, что рядом со звездой такого масштаба как Анне Вески мгновенно забываешь все уроки, полученные в автошколе. В следующих передачах постараюсь себя сдерживать», – с сожалением признал Карл-Эрик Таукар, в передаче которого скоро примут участие Юри Поотсманн, Маарья-Лийс Илус, Лийс Лемсалу, Иво Линна и другие эстонские звезды.

По словам директора TV3, во время съемки передачи «Sõidud Taukariga» опасных моментов не было и ситуация была под контролем, однако снимать руки с руля во время управления автомобилем все же нельзя. Лейто также добавил, что впредь съемочная группа будет следить за тем, чтобы ведущий вел себя подобающе.