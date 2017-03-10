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Фотограф застукал возлюбленную Таави Рыйваса в пикантный момент2

Limon.ee
Limon.ee

Вчера вечером в Котле культуры прошел гала вечер по случаю конкурса «Лучший предприниматель года 2017», передает Elu24.

Лауреатами конкурса EY «Эстонский предприниматель 2017 года» стали Арно Кютт и Пеэп Кульд, возглавляющие компанию Cleveron по производству почтовых автоматов и роботов, а также крупнейшую в Эстонии фирму по продаже мебели, онлайн-магазин ON24. 

Впрочем, среди гостей вечеринки, которая состоялась после вручения премий, было также много деятелей искусства и политики, в том числе и певица Луиза Вярк, которая совсем недавно родила второго ребенка бывшему премьер-министру Эстонии Таави Рыйвасу. Ее-то фотограф и застукал с одним из ведущих вечера – певцом Танелем Падаром.

Неизвестно, что именно обсуждали коллеги по сцене, но уделять внимание своему возлюбленному – Таави Рыйвасу – Луиза тоже не забывала.

Смотрите галарею и узнайте, чем угощали и как развлекали эстонских предпринимателей!

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