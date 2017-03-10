Лауреатами конкурса EY «Эстонский предприниматель 2017 года» стали Арно Кютт и Пеэп Кульд, возглавляющие компанию Cleveron по производству почтовых автоматов и роботов, а также крупнейшую в Эстонии фирму по продаже мебели, онлайн-магазин ON24.

Впрочем, среди гостей вечеринки, которая состоялась после вручения премий, было также много деятелей искусства и политики, в том числе и певица Луиза Вярк, которая совсем недавно родила второго ребенка бывшему премьер-министру Эстонии Таави Рыйвасу. Ее-то фотограф и застукал с одним из ведущих вечера – певцом Танелем Падаром.

Неизвестно, что именно обсуждали коллеги по сцене, но уделять внимание своему возлюбленному – Таави Рыйвасу – Луиза тоже не забывала.

Смотрите галарею и узнайте, чем угощали и как развлекали эстонских предпринимателей!