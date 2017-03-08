«Выглядит старше мамы»: в Сети отметили как не похожа на себя Кристина Орбакайте

В среду, 8 марта, в Москве состоялся ежегодный показ новинок дизайнера Валентина Юдашкина. Шоу прошло с размахом, и, помимо дефилирующих моделей, гости мероприятия могли наблюдать и выступления звезд российской эстрады.

Поддержать Юдашкина пришли известные артисты Филипп Киркоров, Наталья Ионова, Кристина Орбакайте и многие другие. Однако в обсуждениях мероприятия не столь обратили внимание на образы певиц, как на их внешность. В частности, критике поддалась Кристина Орбакайте. "Кристина тут копия Аллы Борисовны. Выглядит старше самой Аллы", "Жесть, что у нее с лицом", "Что-то Орбакайте, мягко говоря, не очень здесь. Действительно выглядит старше мамы", - написали в комментариях под фото.