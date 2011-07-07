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Мальчик, который смог: Дэниел Рэдклифф сделал своей возлюбленной предложение (фото)

Limon.ee
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Дэниел Рэдклифф, снявшийся в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, планирует жениться. По информации ряда зарубежных таблоидов, 27-летний актер уже готовится сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, 32-летней Эрин Дарк, пишет СтарХит.

Пара встречается уже больше пяти лет. Молодого человека и его избранницу не раз видели вместе на светских мероприятиях. Многие знакомые Рэдклиффа отмечали, что они идеально подходят друг другу.

Как сообщают иностранные издания, на днях Дэниел был замечен в ювелирном магазине, где он тщательно выбирал кольцо для любимой девушки. По данным друзей актера, он никогда не экономил на подарках для Дарк. Представители звезды кино пока не подтвердили информацию о предстоящем бракосочетании.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк на одной из светских вечеринок. Фото: Scanpix/Reuters

«Дэниел и Эрин уже говорили о свадьбе. Он решил, что на помолвочное кольцо для избранницы можно изрядно потратиться», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Молодые люди познакомились на съемках картины Джона Крокидаса «Убей своих любимых» и с тех пор не расстаются. Они впервые появились как пара на премии Tony Awards в 2014 году. Актер предпочитает хранить в секрете личную жизнь, поэтому не обсуждает ее с журналистами, игнорируя их вопросы о возлюбленной. Из-за закрытости Рэдклиффа в прессе даже ходили слухи о его нетрадиционной ориентации. Тем не менее, позже он опроверг такую информацию. 

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